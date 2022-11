Roman, geboren 1937 in New York, arbeitete zu Beginn seiner Karriere zunächst als Comedian in verschiedenen Hotels und Ferienresorts in den Catshills Mountains, dem sogenannten »Borscht Belt«. Bekannt wurde die Location unter anderem durch den Film »Dirty Dancing«, verschiedene später berühmte Schauspieler und Comedians wie Mel Brooks und Don Rickles bekamen dort in ihren Anfangsjahren eine Bühne. Später konzipierte er zusammen mit Dick Capri, Marilyn Michaels und Mal Z. Lawrence seine Standup-Show »Catskills on Broadway«.