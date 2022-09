Hatten wir das nicht schon mal?

Ja, »Sozialtourismus« war schon 2013 das Unwort des Jahres . Begründung der Jury damals war, mit diesem Schlagwort »wurde von einigen Politikern und Medien gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa, gemacht«. Das ist neun Jahre her, eigentlich genug Zeit, um zu lernen.

Die Parole von der »Zuwanderung in die Sozialsysteme« hält sich hartnäckig, da gibt es keine Brandmauer gegen rechts. Und auch den Geflüchteten aus Syrien wurde unterstellt, wohlhabend zu sein – gern wurden als Beleg Bilder von Menschen mit Smartphones herangezogen. Als wäre ein Smartphone nicht so ziemlich das Wichtigste, was ein Mensch, der fliehen muss, braucht.