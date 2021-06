16-Jährige trifft 35-Jährigen Die Kunst, von der Liebe zu erzählen, ohne dass es peinlich wird

In dem Filmdebüt der jungen Französin Suzanne Lindon geht es um ein heikles Thema: Ein junges Mädchen verliebt sich in einen mehr als doppelt so alten Mann. Doch das Wagnis gelingt.