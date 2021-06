Herausgeber von »WAZ«, »Hamburger Abendblatt« Grotkamp-Familie übernimmt Funke Mediengruppe komplett

Die Funke Mediengruppe liegt in Zukunft nur noch in einer Hand: Die Gesellschafterfamilie Grotkamp hat alle Anteile an dem Verlag, der zahlreiche Regionalzeitungen und Zeitschriften herausgibt, übernommen.