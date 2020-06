SPIEGEL fragt mit Fynn Kliemann Icon: Live Der (fast) Alleskönner

Er sagt, er sei kein Musiker, und doch schafft er es spielerisch an die Spitze der Charts. Aber was ist er denn? Und was kann er wirklich gut? Multitalent Fynn Kliemann im Gespräch mit Jonas Leppin

Eine Videoschalte von Jonas Leppin