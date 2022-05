Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Hintergrund sind Recherchen des »ZDF Magazin Royale« , das von Jan Böhmermann moderiert wird. In der Sendung wurde ein langer Beitrag zu Kliemanns Maskengeschäften in der Pandemie gezeigt. Der Influencer und Geschäftsmann soll demnach die Öffentlichkeit über Produktionsort und -bedingungen der Masken getäuscht haben.

In seiner Sendung zitierte Jan Böhmermann aus mehreren Textnachrichten, die demnach der YouTuber und Unternehmers verfasst habe. Diese legen nahe, dass Kliemann möglicherweise selbst Bangladesch als Produktionsstandort favorisierte und diese Herkunft bewusst verschleierte. Zudem soll Kliemann mit seinem Geschäftspartner dafür gesorgt haben, dass 100.000 fehlerhafte Masken an Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland gespendet wurden.

Kliemann behauptet, er sei nie gefragt worden, woher die Masken kamen

Der Gründer von Global Tactics, Tom Illbruck, gab am Freitag zu, dass Masken auch in Bangladesch produziert worden seien. Wenn zum Beispiel ein Großkunde keinen Wert darauf gelegt habe, dass die Masken ausdrücklich aus einem bestimmten Land oder aus Europa kommen, »haben wir Masken angeboten, ohne explizit an jeder Stelle zu sagen, wo die Masken herkommen«, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Zum Geschäft mit About You erklärte Illbruck: »Nach dem, was uns an Dokumenten vorliegt, gibt es keine Absprachen mit About You, dass die Masken explizit aus Portugal gekommen sind und das ist an keiner Stelle schriftlich versichert worden.«