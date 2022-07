Neun Tage nach dem Attentat zeigt die Dokumentation Giffords mit rasiertem Kopf und mühevoll erhobenem Daumen. 30 Tage nach der Tat ist die Patientin in der Lage, ihren Namen zu sagen und einige Songtexte mitzusingen. Eine Woche später bricht sie in Tränen aus, weil sie ihrem Mann nicht »Happy Birthday« wünschen kann, ohne das Wort »Chicken« einzubauen. Die Kugel, die in Giffords linke Gehirnhälfte eindrang, hat für eine Aphasie gesorgt, eine Sprachstörung, die die Fähigkeit des Sprechvermögens und Sprachverstehens einschränkt. »Die Worte sind in meinem Gehirn, ich kriege sie nur nicht heraus«, sagt die Protagonistin in dem Film. Auch das Laufen musste Giffords, die auch elf Jahre nach der schweren Verletzung ihre Sprachfähigkeit nicht in vollem Umfang wiedererlangt hat, neu lernen. Was sie ebenfalls gelernt habe: »dankbar für Freunde und Familie zu sein und jeden Tag in vollen Zügen zu leben«, sagte Giffords dem »Guardian« .