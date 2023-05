Am Anfang dieses »Tatort« stand Kommissar Leitmayr vor einem Gorillakäfig im Zoo und machte Witze auf Kosten des Kollegen Batic, am Ende wackelte dann er mit einem Dackel an der Leine davon. Dazwischen ging es weniger drolliger zu. Der Mord an einer Polizistin führte die beiden Ermittler (Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec) ins E-Sports-Milieu. Die Leichendichte war hoch: Drei echte Todesfälle waren am Ende aufzuklären – die etlichen digitalen Erschießungen und Messerattacken der Gamer beim Counter-Strike-Spielen blieben ungezählt.