Am Ende kämpft Frank Elstner mit den Tränen, und Jean-Claude Juncker ist schuld daran. Dem einstigen Präsidenten der Europäischen Kommission gelingt, womit im Laufe von Elstners 90-minütiger ARD-Geburtstagssendung ein halbes Dutzend Showprofis gescheitert ist: Anke Engelke, die mit ihm über gute und schlechte Interviews philosophiert; Günther Jauch, der über Elstners Niederlagen reden will; ebenso Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Jan Böhmermann und Michelle Hunziker. Sie sitzen Elstner im Halbdunkeln an einem Tisch gegenüber, einer nach dem andern, zum intimen Einzeltalk. Doch der einzige, den er in seine Seele blicken lässt, ist sein alter Freund Juncker.

Kaum jemand hat so viel für das deutsche Fernsehen getan wie Elstner. 1981 revolutionierte er mit »Wetten, dass..?« den Samstagabend, er führte den Jahresrückblick »Menschen« ein, interviewte Nobelpreisträger und entdeckte junge Talente. In den Achtzigerjahren hatte er mehr Ideen als die gesamte Unterhaltungsabteilung des ZDF, aus manchen wurden Klassiker, mit anderen stürzte er jäh ab. Mal war er Publikumsliebling, mal Buhmann der Nation. Irgendwann stieg er zu dem auf, was landläufig »TV-Legende« heißt. Am Dienstag nach Ostern wird Elstner 80 Jahre alt.

Bild vergrößern »Wetten, dass..?«-Premiere 1981 Foto: Hans Dürrwald / picture alliance / dpa

Die ARD und Elstners Sohn Thomas, ebenfalls TV-Produzent, haben sich für den Jubilar etwas Besonderes ausgedacht: Der Mann, der sein Leben lang Talkgäste, Showstars, Wett- und Quizkandidaten interviewt hat, soll sich anlässlich seines Ehrentags zurücklehnen und selbst befragt werden. Ein hübsches Konzept, doch die Sache hat zwei Haken: Elstner hat wenig Freude daran, sich zurückzulehnen. Und er gibt nicht gern Auskunft über sich.

Dass er in seinen Shows stets andere, häufig unbekannte Menschen ins Scheinwerferlicht rückte, hat damit zu tun, dass Elstner – so paradox das für einen Entertainer sein mag – nicht gern im Mittelpunkt steht. Eine Sendung, die sich um ihn dreht, ist für ihn ungefähr so unangenehm wie für Thomas Gottschalk eine, die sich nicht um ihn dreht. Shows zu seinen Ehren wehrte Elstner lange Zeit ab. Bereits als er 60 wurde, wollte die ARD eine Sause für ihn ausrichten. Eine Zwei-Mann-Delegation pilgerte nach Mallorca, wo Elstner auf seinem Anwesen empfing, und präsentierte ihm ein Konzept, das aus einem Best of seiner eigenen Show-Ideen bestand. Elstner war geschmeichelt. Zwei Wochen später sagte er ab. Er fühlte sich zu jung für einen Das-ist-Ihr-Leben-Reigen.

Bild vergrößern Spielleiter Elstner in den Siebzigerjahren im ARD-Quiz »Die Montagsmaler« Foto: SWR/Wolfgang Gitzinger

Erst mit 75 ließ er eine von Kai Pflaume präsentierte Geburtstagsshow zu, in der ihm Weggefährten von Alain Delon bis Joko und Klaas ihre Aufwartung machten. Elstner war gerührt, verfiel jedoch, anstatt gelassen Huldigungen entgegenzunehmen, immer wieder in die Rolle des Moderators. Auch jetzt beim 80. Geburtstag ist er bemüht, die Kontrolle zu behalten. »Er versucht schon wieder, den Spieß umzudrehen!«, amüsiert sich Schöneberger, als Elstner entgegen dem Konzept anfängt, sie zu interviewen. Ein weiterer Trick Elstners, um von sich selbst abzulenken, besteht darin, seine Gäste mit Komplimenten zu überschütten. Engelke preist er für ihren jüngsten Auftritt in einer ProSieben-Show: »Ich habe dich noch nie so gut gesehen!«

Elstner wirkt wie ein Großvater, dem Kinder und Enkel ein schönes Menü zaubern wollen, der am Ende dann aber doch selbst in der Küche steht, den Truthahn zerlegt, den Abwasch macht und insgeheim froh ist, wenn die Gäste wieder weg sind. Trotzdem möchte er natürlich, dass alle zufrieden sind, weshalb er ein paar Pretiosen aus seinem Schatzkästlein der Erinnerungen hervorkramt.

Elstner beherrscht die Kunst, Anekdoten so zu erzählen, als gäbe er damit viel von sich preis, dabei sind es meist nur launige Schnurren. Wie jene von seiner Begegnung mit Jazzlegende Ella Fitzgerald, die ihn einmal auf der Bühne küsste, worauf er sich vier Wochen lang den Lippenstift nicht abwusch. An Weißt-du-noch-Momenten mangelt es der Geburtstagssendung nicht.

Quizmaster Jauch erzählt, wie Elstner ihn einst vom Bayerischen Rundfunk zu Radio Luxemburg abwerben wollte, angeblich mit den Worten: »Bei uns bekommen Sie das Doppelte, und das 17-mal im Jahr.« Elstner kann sich nicht mehr im Detail daran erinnern, beichtet stattdessen aber, dass er sich Hoffnungen auf die Moderation von »Wer wird Millionär?« gemacht hatte, als die Show nach Deutschland kam. Doch – Achtung, Kompliment-Alarm! – allein aufgrund seiner Mimik sei Jauch natürlich die bessere Wahl gewesen: »Ich habe nicht so viele Gesichter wie Du.«

Bild vergrößern Quizmaster Elstner, Jauch Foto: Thomas Kost / SWR