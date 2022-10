»Das Triptychon beleidigt seine Umgebung! Es schockiert, dass Nazipropaganda auf diese schmuddelige Art in einem Münchner Museum möglich ist«, schrieb Baselitz an den Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz und an Kunstminister Markus Blume (CSU). Die »Süddeutsche Zeitung« hatte zuvor über den Brief berichtet , der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.