Im Oktober war bei Sotheby’s in London das Richter-Werk »192 Farben« für umgerechnet 20,9 Millionen Euro versteigert worden. »4096 Farben« wurde unter anderem in Chicago, San Francisco, in der Londoner Tate Modern und in den Staatlichen Museen zu Berlin ausgestellt. Der 91 Jahre alte Richter ist einer der teuersten und einflussreichsten lebenden Künstler der Welt.