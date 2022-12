Am Ende der dritten Staffel, mühsam beginnt sich Familie Rose mit dem Leben in Armut in der Provinz zurechtzufinden, taucht das riesige Familienporträt wieder auf. Es ist das einzige Stück aus dem beschlagnahmten Besitz, das keinen Käufer gefunden hat. In dem winzigen Motelzimmer, in dem die Roses jetzt wohnen, nimmt es die ganze Wand ein. Die Einstellung, in der sie davor sitzen, symbolisiert noch einmal den Absturz der einstigen Erfolgsmenschen.