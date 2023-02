Gerhard Wolf wurde am 16. Oktober 1928 in Thüringen geboren. Wie viele seines Jahrgangs wurde er am Ende des Zweiten Weltkrieges noch als Flakhelfer eingesetzt. Er geriet dann in amerikanische Gefangenschaft. Nach dem Abitur und einem Studium der Germanistik und Geschichte in Jena und Berlin arbeitete Wolf bald als Lektor beim Mitteldeutschen Verlag. 1951 hatten er und Christa geheiratet.

Ein zentraler Satz in jenem letzten SPIEGEL-Gespräch mit Christa Wolf war die Aussage »Wir haben dieses Land geliebt« über die DDR – ein Satz, der sicher nicht nur auf Christa, sondern genauso auf Gerhard Wolf zutraf. Beide hatten an die Utopie einer gerechteren Gesellschaft geglaubt, die in den Gründerjahren der DDR unter Intellektuellen durchaus noch verbreitet war, die dann aber spätestens mit dem Bau der Mauer 1961 von der Obrigkeit ad absurdum geführt worden war.