Houellebecq fühlt sich hintergangen

Am 23. Januar 2023 erschien der Trailer zum Kunstfilm-Projekt "KIRAC 27" auf Youtube : Darin sieht man eine schwangere Frau sich entkleiden, sich übergeben und Szenen einer Geburt. Man sieht Houellebecqs Ehefrau allein im Taxi sitzen. Houellebecq liegt zugedeckt in einem Hotelbett und küsst eine junge, bekleidete Frau.

In dem 1.45 Minuten langen Trailer berichtet Regisseur Stefan Ruitenbeek aus dem Off eine fiktive Geschichte: Demnach hätten Houellebecq und seine Frau eigentlich einen Urlaub in Marokko geplant. Angeblich habe man von Frankreich aus schon Prostituierte kontaktiert, mit denen Houellebecq Sex haben sollte. Aber dann hätten sie aus Furcht, von islamistischen Extremisten gekidnappt zu werden, abgesagt. Ruitenbeek, so erzählt er im Trailer, habe zu dieser Zeit in Kontakt mit Houellebecq gestanden und ihn aufzuheitern versucht, indem er ihm gesagt hätte, in Amsterdam gebe es genug Frauen, die aus Neugier mit ihm schlafen würden.