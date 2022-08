Geschlecht und kein Ende Warum die transfeindliche Debatte einfach nicht verstummt

Die Ampelkoalition arbeitet derzeit an einer neuen Gesetzesvorlage. Die Eckpunkte wurden der Öffentlichkeit am 30. Juni 2022 vorgestellt – zwei Tage bevor der Vortrag an der Humboldt-Universität stattfinden sollte. Die Gleichzeitigkeit ist bezeichnend: Was derzeit unter den falschen Stichworten »biologische Fakten«, »Wissenschaftsfreiheit« oder »Kampagne gegen junge Doktorandin« durchexerziert wird, ist ein transfeindlicher Push gegen das Selbstbestimmungsgesetz, die Grundrechte von trans* Personen und ihre Sichtbarkeit.

Das Ausmaß erinnert an die US-amerikanische »trans panic« samt ihrer rechtsextremen Antreiber*innen. Die realweltlichen Konsequenzen reichen vom öffentlichen Doxing – private Informationen von trans* Personen und ihren Familien werden veröffentlicht – bis zu gewalttätigen Aktionen gegen Menschen und Projekte. Im Juni dieses Jahres mauerte die rechtsextreme Identitäre Bewegung eine Wiener Bücherei zu, die eine Lesung mit Dragqueens organisiert hatte. Im August wurde der britischen Streamerin Clara Sorrenti unter Vorwand ein Spezialkommando der Polizei nach Hause geschickt (sog. Swatting), das sie mit vorgehaltener Waffe verhaftete.

Die Verbindung von Rechtspopulist*innen, Twitter-Trollen und feministischen Splittergruppen

Der transfeindliche Diskurs um »nur zwei Geschlechter« ist von überraschender Ausdauer, denn er bringt verschiedene Akteure zusammen und appelliert an weit verbreitete Ressentiments. Seit Jahrzehnten agitieren verschiedene, meist rechtskonservative Gruppen gegen die sogenannte »Gender-Ideologie«, die angeblich alles zerstören will: die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit, die Familie, das Glück der Kinder und das Geschlecht selbst.

Lange wurde die Bedrohung durch eine »Gender-Diktatur« am sogenannten Genderstern spürbar gemacht (der nach wie vor freiwillig genutzt werden kann). Derzeit kommt das Fantasma um »gefährliche Männer in Frauenkleidern« hinzu, die wie in Hitchcocks »Psycho« überall lauern würden: »Falsche Frauen« bevölkern angeblich Toiletten, Frauenhäuser und Quotenplätze der Grünen – so argumentiert mittlerweile eine breite Allianz von Akteuren, von Beatrix von Storch (AfD) bis zur Bestsellerautorin J.K. Rowling (»Harry Potter«).

Auch im Namen eines Feminismus: Vereinigungen wie Women’s Declaration International (WDI) vertreten den sogenannten Radikalfeminismus, dem zufolge trans* Frauen Symptome des Patriarchats seien, »Weiblichkeit kolonisieren« würden und somit Ausdruck der männlichen Gewaltherrschaft über Frauen seien. Trans* Männer flüchteten lediglich im Sinne des Patriarchats ihre unterdrückte Geschlechtsposition, so argumentiert WDI, deren Position im internationalen Feminismus als »extremistisch« isoliert ist.