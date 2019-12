SPIEGEL CHRONIK 2019 Triumphe, Krisen, Aufstände - Das Jahr des Protests

Weltweit streiken Schüler Freitag für Freitag; in Österreich stürzt die Regierung nach den Ibiza-Enthüllungen; in London kommt Boris Johnson an die Macht: Der Jahresrückblick in Bildern, Reportagen und Analysen - die SPIEGEL CHRONIK ist da.