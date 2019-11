Eine Auktion von mehr als 800 Gegenständen aus dem Besitz von ranghohen Nationalsozialisten hat für ein starkes Käuferinteresse gesorgt. Bernhard Pacher, Geschäftsführer des veranstaltenden Auktionshauses, sagte: "Wir hatten noch nie zuvor so viele Kunden, die im Internet und im Saal mitbieten."

Die Auktion hatte im Vorfeld heftige Kritik ausgelöst. "Mit einigen Dingen sollte man einfach keinen Handel treiben", schrieb Rabbi Menachem Margolin von der European Jewish Association (eja) in Brüssel in einem Brief an das Auktionshaus. Der Verband der Juden Europas forderte darin die Absage der Versteigerung.

Pacher wehrte sich gegen die Vorwürfe. "Der mit Abstand größte Teil der Kunden, der bei uns einkauft, sind Museen, staatliche Sammlungen und private Sammler, die sich wirklich akribisch mit dem Thema auseinandersetzen", sagte er. "Wir wollen keine Kellernazis hervorlocken."

"Mein Kampf", Cocktailkleid, Zylinder

Durch den großen Andrang wurden auch höhere Preise als erwartet erzielt. So habe eine Luxusausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" für 130.000 Euro den Besitzer gewechselt - doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt. Auch ein Cocktailkleid von Eva Braun ging mit 4600 Euro brachte das Doppelte des erwarteten Preises. Hitlers Faltzylinder hingegen entsprach mit 50.000 Euro etwa den Erwartungen der Veranstalter.

Es ist nicht die erste Auktion dieser Art. Das Münchner Auktionshaus ist seit mehreren Jahren wegen seiner Versteigerungen von Nazi-Gegenständen umstritten. 2016 etwa ging eine Uniformjacke von Hitler für 275.000 Euro an den Höchstbietenden. Anfang 2019 wurden kurz vor der Versteigerung 63 Bilder angeblich von Hitler gemalte Bilder aufgrund von Zweifeln an der Echtheit beschlagnahmt .