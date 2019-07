Warhol und Basquiat Zwei Stars, eine rätselhafte Freundschaft

"Jean-Michel kam vorbei und erzählte, er sei depressiv und wolle sich umbringen. Ich habe nur gelacht und gesagt, das liege daran, dass er vier Tage nicht geschlafen hat", schrieb Andy Warhol 1983 in seinem Tagebuch über einen seiner engsten Freunde, den Nachwuchskünstler Jean-Michel Basquiat. Das klingt irgendwie nah dran, im Rückblick aber auch völlig unangemessen frotzelnd: 1988, ein Jahr nach dem Tod von Warhol, starb Basquiat an einer Heroinüberdosis.

Was machte die Beziehung zwischen dem Pop-Art-Pionier Warhol und dem aufsteigenden Graffitikünstler Basquiat, der heute als einer der wichtigsten Künstler unserer Zeit gilt, aus? Ein Bildband des Taschen-Verlags gewährt nun tiefere Einblicke: In "Warhol on Basquiat - the iconic relationship told in Andy Warhol's words and pictures", zusammengestellt von Michael Dayton Hermann, wird die Beziehung der beiden aus Warhols Perspektive erzählt.

1982 stellte ein Schweizer Kunsthändler die beiden Künstler einander vor. Warhol wurde zu dem Zeitpunkt angesehen und bewundert in der Kunstwelt. Basquiat stand mit 22 Jahren noch am Anfang seiner Karriere. Warhol kam er trotzdem bekannt vor, schreibt er in seinem Tagebuch, ihm waren unter anderem dessen Werke als Graffitikünstler "SAMO" aufgefallen. Mit der Zeit wurde Basquiat zu einem Stammgast in Warhols "Factory", dem legendären Atelier in Manhattan, wo sie gemeinsam arbeiteten. "Ich denke, er wird der große schwarze Maler", schrieb Warhol, nachdem eines von Basquiats Bildern für eine hohe Summe verkauft worden war.

Der Warhol'sche Hipsterblick

Der Bildband versammelt über 400 bisher unveröffentlichte Fotos aus Warhols Privatleben, dazu kommen Tagebucheinträge. Dass Warhol die Kamera schon damals so häufig zückte, wie es heute Social-Media-Influencer tun, und so die Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem aufbrach, gehört zum Mythos, der den Starkünstler bis heute umgibt. Die im Bildband versammelten Fotos zeigen zum Beispiel einen nachdenklichen Basquiat an der New Yorker Straßenecke, wo er vor seinem Durchbruch versuchte, selbstgestaltete Shirts zu verkaufen. Gleichzeitig findet sich natürlich auch immer der typische Warhol'sche Hipsterblick auf die US-Kunstszene: Die Bilder nehmen das Publikum mit in die Factory und auf Veranstaltungen mit Michael Jackson, Liza Minelli, Dolly Parton oder Madonna, mit der Basquiat zeitweise zusammen war.

Die Tagebucheinträge, die die abgebildeten Szenen mit Warhols Gedanken untermalen, unterstützen dabei das Gefühl, in die Geschichte einzutauchen: Von Madonnas Präsenz und Konzert war Warhol zum Beispiel beeindruckt, die Begegnung mit dem damaligen "King of Pop" Jackson bezeichnet er als enttäuschend. Bei den MTV-Awards 1985 war er genervt vom Kalkül seines Freunds Keith Haring, da dieser unbedingt fotografiert werden wollte - und seine Chancen erhöht sah, wenn er sich in Warhols Nähe aufhielt.

Warhol on Basquiat. An Iconic Relationship in Andy Warhol's Words and Pictures. Verlag: TASCHEN Seiten: 320 Preis: EUR 44,76 Michael Dayton, Reuel Golden (Hrsg.)

Auch damals kursierten Gerüchte in den Medien, dass die Beziehung zu Basquiat vor allem auf gegenseitigem Profit fußte - der eine würde den Ruhm des anderen nutzen, der sich wiederum mit einem 32 Jahre jüngeren Maskottchen schmücken würde. Eventuell war das aber auch schlicht einer der vielen Aspekte, die die Freundschaft ausmachten: Manche Nahestehende berichten, dass Warhol Basquiat wie einen Sohn geliebt habe, andere Zeitzeugen wiederum berichten, Warhol habe für Basquiat geschwärmt.

Der letzte Tagebucheintrag in dem Bildband stammt vom 11. Januar 1987, 44 Tage vor Warhols plötzlichem Tod. Dort erzählt er, wie er erneut Gerüchte über eine homosexuelle Beziehung zwischen sich und Basquiat aus dem Weg räumen musste. Gleichzeitig zeugen seine Schilderungen aber auch eindeutig von einer tiefen emotionalen Bindung: Je erfolgreicher Basquiat mit seiner Kunst wurde, desto mehr distanziere er sich von ihm, klagt Warhol in seinen Tagebüchern.

Schon 1985 beschrieb er, wie er Basquiat anrief und ihm erzählte, wie sehr er ihn vermisse, der Freund dabei aber distanziert geblieben sei. Nach einem Monat ohne Kontakt resümierte Warhol enttäuscht: "Ich denke, es ist wirklich vorbei."