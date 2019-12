Kunstjahr 2019 War das Gerhard Richters Müll oder kann das weg?

Erinnern Sie sich, dass in diesem Jahr ein Mann zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil er den Müll von Gerhard Richter klaute? Der Dieb hatte versucht, den Abfall weiterzuverkaufen, doch die Juristen urteilten, auch wenn sich Weggeworfenes in einer Mülltonne befinde, sei der Abfall Eigentum des Menschen, der ihn aussortierte. Nur was genau hatte der Mann aus dem Müll gefischt, wissen Sie das auch noch?

Rolf Vennenbernd / dpa Von wegen Müll: Kunststar Gerhard Richter

Wenn ja, haben Sie offenbar gut aufgepasst in der Welt der Kunst-Nachrichten und schon mal einen Punkt im Kunst-Quiz sicher. Denn jetzt geht es um die Höhepunkte: Über wen wurde gesprochen? Welche Kunstwerke und Aktionen waren spektakulär? Ob Leonardo, Biennale oder Banksy - wenn Sie noch etwas Gesprächsstoff für die Feiertage brauchen, helfen wir gerne weiter.

Wie gut kennen Sie die Highlights des Kunstjahres 2019? Testen Sie Ihr Wissen über die wichtigsten Personen, Werke und Ereignisse!