Wales Banksy-Werk zieht von Garage ins Museum um 

Das Graffito "Season's Greetings" des britischen Streetart-Künstlers Banksy wird von seinem ursprünglichen Ort in ein Museum transportiert. Die Darstellung eines Jungen, der erst auf den zweiten Blick nicht im Schnee, sondern im Ascheregen steht, war im Dezember vergangenen Jahres in der Industriestadt Port Talbot in Wales aufgetaucht.

In der Stadt steht das größte Stahlwerk Großbritanniens. Banksy hatte sich zu dem Werk an der vorstehenden Ecke einer Garage mit einem Video auf Instagram bekannt.

John Brandler, ein Kunsthändler aus Essex, hatte das Stück im Januar für einen "sechsstelligen Betrag" gekauft, bevor er sich bereit erklärte, es für mindestens drei Jahre in Port Talbot auszustellen.

Deshalb wird das Bild jetzt aus der Garage entfernt und in ein Kunstmuseum im Zentrum der Stadt verlegt. Am Dienstag begann ein Team von Bauingenieuren bereits, in die beiden Wände der Garage zu bohren. Im Laufe des Mittwochs soll das Werk mit einem Kran aus der Garage gehoben und auf einen LKW verladen werden.

Über die Identität des Streetart-Künstlers ist kaum etwas bekannt. Man weiß von Banksy nur, dass er aus Bristol stammt und Ende der Neunzigerjahre nach London kam. Berühmt wurde er durch seine gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motive. Seine Kunst kritisiert immer wieder Krieg, Faschismus und übermäßiges Konsumverhalten.

Marco Sabadin/ AFP Banksy-Werk in Venedig

Erst in diesem Monat hatte er mit zwei Werken bei der Biennale in Venedig für Aufmerksamkeit gesorgt: Eines zeigt die Kulisse Venedigs, die von einem Kreuzfahrtschiff verdeckt wird - genannt "Venice in Oil", das zweite ist das Wandbild eines Kindes mit einer Rettungsweste und einer Seenotfackel.

Zuvor hatte Banksy mit der Schredderung eines eigenen Werkes bei einer Auktion den Kunstmarkt kritisiert.