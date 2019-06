Basilika in Barcelona Behörden erteilen Sagrada Familia die Baugenehmigung - nach 137 Jahren

Skurriler Verwaltungsakt in Barcelona: Zum ersten Mal seit dem Baubeginn vor 137 Jahren dürfen Architekten, Ingenieure und Bauarbeiter an der bis heute unvollendeten Basilika Sagrada Familia in Barcelona werkeln, ohne dabei das Gesetz zu brechen.

Das Lebenswerk des legendären Architekten Antonio Gaudí (1852-1926) hat erstmals eine offizielle Baugenehmigung erhalten, wie spanische Medien am Wochenende berichteten, unter Berufung auf die Stadterwaltung der katalanischen Metropole. Die Baugesellschaft werde dafür gut 4,6 Millionen Euro zahlen.

Die linke Stadtverwaltung von Bürgermeisterin Ada Colau - einer ehemaligen Hausbesetzungs-Aktivistin - hatte kurz nach ihrem Amtsantritt im Jahr 2015 herausgefunden, dass die berühmteste Baustelle Spaniens keine offizielle Bauerlaubnis besaß. Die Kirche werde nun "wie alle zahlen" und genieße "keinerlei Privilegien mehr", wurde die zuständige Stadtplanerin Janet Sanz am Samstag in der Zeitung "La Vanguardia" zitiert. Und weiter: "Bisher wurde illegal gebaut. Endlich wird eine historische Anomalie unserer Stadt gelöst."

Getty Images (David Ramos) Innenraum der Sagrada Familia

Höchster Turm soll 2022 fertig werden

Die Genehmigung ist bis 2026 gültig. Bis dahin soll das Bauwerk fertiggestellt sein. Zudem wurde vereinbart, dass die Baugesellschaft 36 Millionen Euro zahlt, um die negativen Auswirkungen der Bauarbeiten auf die Nachbarschaft zu mildern.

Der 1882 begonnene Bau soll 2026 nach 144 Jahren vollendet werden. Bis dahin werde weitere Ausgaben in geschätzter Höhe von insgesamt 374 Millionen Euro nötig sein. Das Geld stammt ausschließlich aus Spenden und Eintrittsgeldern. Der höchste der Türme soll 2022 fertig werden und eine Höhe von 172,5 Metern haben. Damit wird die Sagrada Familia die höchste Kirche der Welt. Man trägt beim Bau aber dem Wunsch Gaudís Rechnung, wonach sie auf keinen Fall höher sein soll als Barcelonas Hausberg Montjuïc (180 Meter).

Das nördlich der Altstadt gelegene Gotteshaus, das erst 2010 von Papst Benedikt XVI. zur Basilika geweiht wurde, ist ein Wahrzeichen Barcelonas und eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Spaniens. Der Sakralbau vereint die Stile der Neugotik und der Moderne. Seit 2005 ist die Kirche auch Unesco-Weltkulturerbe.