Ende des "Bayernkurier" Ein intellektuelles Narkotikum

Als der Bayernkurier 1950 erstmalig erschien, war die Welt der CSU noch in Ordnung: Gegner überall. Franz Josef Strauß hatte das Parteiblatt gegründet und profilierte sich in der Abgrenzung, in der Verurteilung in der Polarisierung. Die Spannung der Kampagnen mobilisierten das eigene Milieu und die Gegner, elektrisierte die Luft und entwickelte jene politische Dialektik, die der frühen Bundesrepublik ihr demokratisches Leben einhauchte.

Die Anderen waren überall: Die Bayernpartei, die Sozialisten und Kommunisten und auch die Christdemokraten von Helmut Kohl galt es abzuwehren, die politische Welt war ein Kampf. Strauß und sein publizistischer Wegbegleiter Winfried Scharnagl, der den "Bayernkurier" leitete und prägte, veranstalteten Frontalunterricht für eine, so sahen sie es, von frechen Sozialisten verwirrte Öffentlichkeit. Die bayerische Version eines fortschrittsfreundlichen Konservativismus wurde von Strauß und Scharnagl nicht nur als politisches, sondern immer auch als pädagogisches Projekt betrieben. CSU war nichts für Ewiggestrige, sondern für Einserschüler und solche, die es werden wollten.

Der "Bayernkurier" war dabei ihr zuverlässigstes Lehrmittel. In der Welt der alten Lager wurde das Blatt gleichzeitig zur ewigen, stets erneuerten Ressource des politischen Kabaretts. Wann immer ein Auftritt nahte, bei dem der Saal politisch aufgeladen und komisch eingestimmt werden musste, ging man in Kleinkunstbühnen diesseits der Union nie fehl, wenn man parodistisch aus dem Bayernkurier zitierte. Da fand man immer etwas. Es war eine Quelle ideologischer Publizistik, nicht weniger zuverlässig als der Osservatore Romano und die Prawda.

Die Homepage überwältigt durch gute Nachrichten

Heute erscheint die letzte Ausgabe der zum Magazin konvertierten Zeitung, auf dem Cover liest man leise "Servus". Die Kosten seien zu hoch gewesen, heißt, und das Internet sei die Zukunft, und überhaupt haben es Printmedien ja schwer. Auch die linksalternative "tageszeitung" wird in nicht allzu ferner Zukunft nur noch am Wochenende auf Papier erscheinen, wochentags digital only. Die politischen Milieus dieser Blätter sind erwachsen und bilden längst die Mitte der Gesellschaft. Ohne Polarisierung wird es für solche publizistischen Objekte allerdings schwierig. Heute sitzt Dorothee Bär von der CSU in der Talkshow neben Cem Özdemir, sie duzen sich und ihre Gemeinsamkeiten sind größer als ihre Differenzen.

Liest man heute die Homepage des "Bayernkuriers", erkennt man die journalistische Herausforderung, vor der die Redaktion steht: Die Partei regiert in Bayern und im Bund schon so lange mit, dass gar nichts gefunden werden kann oder darf, woran sich der gerechte christsoziale Zorn entladen könnte. Die ganze Seite überwältigt durch gute Nachrichten. Und wo noch nicht alles perfekt ist, arbeiten Söder und Co. an den letzten Details: "Schwarz-Orange: Koalition mit Zukunft" heißt es da optimistisch, außerdem sei der Mautstreit mit Österreich erfreulicherweise fast gelöst - und dank der guten bayerischen Verkehrspolitik reiche München inzwischen "bis in die Berge".

Minimale Kritik wird am Koalitionspartner in Berlin geübt und in der schönen Zeile "Olaf Scholz gegen Männervereine" blitzt ein Abglanz früherer Kampfeslust auf. Die Debatte um die Gemeinnützigkeit von Vereinen, die Frauen ausschließen, wird in dem Artikel dann in bewährter Manier zugespitzt. CSU-Generalsekretär Markus Blume wird mit dem schönen Satz zitiert: "Es ist absurd, unsere Vereine nach Genderaspekten in Gut und Schlecht einzuteilen." Nach solchen Restspuren des einstigen Kulturkampfes muss man aber schon lange suchen. Das Kernargument des Artikels lautet, Frauenselbsthilfegruppen dürften nicht gezwungen werden, sich aus finanziellen Gründen für männliche Mitglieder öffnen zu müssen, wenn sie das nicht wollen.

Publizistisch ein intellektuelles Narkotikum

Was der "Bayernkurier" heute beschreibt, ist eine schöne Welt, in der ein CSU-Landrat Helmut Weiß noch einmal nominiert wird. Das Wahlergebnis im Parteigremium kann sich sehen lassen, denn er holte 100 Prozent. So ist er auch ein Symbol für den Erfolg der CSU in Bayern insgesamt. Sein Motto lautet: "Viel erreicht und noch viel vor", und der Bayernkurier urteilt in seiner heute typischen Tonlage: "Dem Landkreis geht es prächtig." Das ist natürlich eine feine Sache, aber für Lesespannung, politische Orientierung oder Meinungsbildung sorgt das nicht. Ein Magazin, das den Tag lobt, die schöne Welt abbildet und die lieben Leute überall preist, hat vielleicht therapeutischen Wert, publizistisch aber ist es ein intellektuelles Narkotikum.

Leider sind objektiv gute Zustände, sogar das individuelle Glücksgefühl der Leute keine Garanten für eine lebhafte oder gar wehrhafte Demokratie. Die ist nun mal nicht ewig wie die Berge. Der Aufstieg Chinas, die politischen Strategien der extremen Rechten, die Schwäche der USA und die Bedrohung durch islamistische Parteien und Terrorgruppen fordern die Reste dessen heraus, was einmal "der Westen" genannt wurde.

Für den Erfolg einer bürgerlichen Demokratie ist entscheidend, wie stabil und werteorientiert die gemäßigte, rechte Mitte bleibt, und dass sie sich selbstbewusst von der extremen Rechten abgrenzt. Darum ist die CSU so wichtig, ihre innerparteiliche Debatte sollte sich nicht im Nirwana von zig Wahlerfolgen und der völligen Abwesenheit einer bayerischen Opposition auflösen.

Digital zeigt sich der "Bayernkurier" übrigens nicht wesentlich nervöser als im Magazin: Auf Twitter hat er müde 2203 Follower, der aktuellste Tweet lobt die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Bayern bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Er wurde am 1. August 2019 veröffentlicht.