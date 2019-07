Zukunft des Bayreuther "Ring" Die Festspiele 2020 werden jung

Der neue Bayreuther "Ring" wird jung - jedenfalls relativ: Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz (Jahrgang 1989) wird Richard Wagners vierteiliges Werk "Der Ring des Nibelungen" im kommenden Jahr bei den Richard Wagner-Festspielen in Bayreuth inszenieren. Und auch am Pult soll es einen Generationenwechsel geben: Dort wird der Finne Pietari Inkinen (Jahrgang 1980) stehen. Das teilte Festspiel-Chefin Katharina Wagner in Bayreuth mit.

Schwarz gewann mit seinem Bühnenbildner Andrea Cozzi 2017 beim Internationalen Regiewettbewerb "Ring Award" Graz den Hauptpreis, den Publikumspreis und diverse Sonderpreise. Er inszenierte etwa Giuseppe Verdis "Un ballo in maschera" am Staatstheater Darmstadt und an der Kölner Oper die Erstaufführung von Mauricio Kagels "Mare Nostrum". Inkinen, der die vier Opern "Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" dirigieren wird, hatte bereits 2013 mit einer gefeierten "Ring"-Aufführung in Melbourne auf sich aufmerksam gemacht.

Noch eine weitere Neuigkeit gab Wagner bekannt: Im Jahr 2021 solle erstmals in der Festspielgeschichte eine Frau am Pult stehen. Sie werde eine Neuinszenierung der Oper "Der Fliegende Holländer" dirigieren, so Wagner. Um welche Dirigentin es sich allerdings handelt, verriet die Festspielchefin nicht.

Schon vorher war darüber spekuliert worden, ob womöglich eine Frau in Bayreuth inszenieren wird. Die Regisseurin Tatjana Gürbaca galt als mögliche Kandidatin. Mit ihr habe es auch Verhandlungen gegeben, sagte Wagner. Aber ein Vertragsabschluss sei an den Bayreuther Probenzeiten gescheitert, die nicht zur Arbeitsweise der Regisseurin gepasst hätten. "Das hat sich relativ früh schon rausgestellt."

Wagner selbst wird ihren im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag wohl verlängern. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte sie.