Betrug in Millionenhöhe Galerist wegen Gerhard Richter-Kopie festgenommen

Wegen schweren Betruges beim Verkauf hochwertiger Kunstwerke wurde in Berlin in der vergangenen Woche ein Galerist festgenommen. Der Mann stehe in dringendem Tatverdacht, mehrere Personen betrogen und dabei einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht zu haben, gibt die Polizei an. Darüber hinaus bestehe dringender Tatverdacht wegen Urkundenfälschung. Ihm wird vorgeworfen, Kunstwerke mit gefälschten Zertifikaten verkauft, andere nicht geliefert zu haben. Bei dem festgenommenen Galeristen handele es sich nach Informationen mehrerer Medien um den Kunsthändler Michael Schultz.

Weil er einen Kredit nicht zurückzahlen konnte, habe Schultz einem Sammler stattdessen ein Gemälde von Gerhard Richter gegeben, berichtet unter anderem die "Süddeutsche Zeitung". Der Sammler habe es bei Christie's in New York eingeliefert, wo es versteigert werden sollte. Das Auktionshaus habe daraufhin das Gerhard-Richter-Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden um Auskünfte zu dem abstrakten Gemälde gebeten und ein Foto des Werks versendet. Dort habe man erkannt, dass es sich bei der Version um eine Fälschung handele.

Schon 2015 habe der Galerist in Berlin wegen eines Leihgeschäfts vor Gericht gestanden, berichtet die "Zeit". Er habe damals ein ihm zuvor als Pfand für einen Kredit übergebenes Gemälde von Gerhard Richter bei der Polizei und der Versicherung als gestohlen angezeigt, obwohl er es selbst verkauft hatte.

imago images/Thomas Lebie Michael Schultz (rechts) mit Georg Baselitz bei einer Vernissage in seiner Galerie (Archivbild)

Auf der Homepage des Galeristen berichtete dieser, dass Kunstwerke von Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Sigmar Polke zu seinem Programm gehören. Auch Arbeiten von Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat und Keith Haring zählten zu seinem Portfolio.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen Schultz durchsuchten Polizisten des Landeskriminalamts Berlin fünf Anschriften in Berlin und zwei in Brandenburg. Dabei pfändeten die Beamten Vermögenswerte des Galeristen und stellten Beweismittel sicher. Ein Haftrichter habe Schultz allerdings wegen seines schlechten Gesundheitszustands unter Auflagen wieder frei gelassen, berichtete der "Tagesspiegel".