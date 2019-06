Berliner Stadtschloss Humboldt Forum soll nun ab September 2020 öffnen

Dass das Humboldt Forum in Berlin nicht mehr in diesem Jahr eröffnen kann, stand schon fest. Jetzt ist klar, wann es so weit sein soll: Ab September 2020 soll es etappenweise öffnen. Das gab der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh, nach einer Sitzung des Stiftungsrats bekannt.

Nach der Einschätzung Beteiligter steigen damit aber auch die bisher mit rund 600 Millionen Euro berechneten Kosten für den Bau des Berliner Stadtschlosses deutlich - um vermutlich mindestens 20 Millionen Euro.

Als Gründe für den Verzug wurden bereits vor einigen Wochen Defekte bei technischen Anlagen wie Heizung und Kühlanlagen genannt. Deshalb hatte bereits die geplante Elfenbein-Ausstellung verschoben werden müssen: Viele internationale Museen waren nicht bereit, die vom Humboldt Forum erbetenen Leihgaben in ein Haus zu geben, das sich noch im Bau befinde.

Noch im Januar hatte die federführende Stiftung Preußischer Kulturbesitz erklärt, das Humboldt Forum solle im November eröffnet werden. Der Namensgeber und Forscher Alexander von Humboldt war am 14. September vor 250 Jahren in Berlin geboren worden. Zu diesem Termin war ein Festakt im Schloss vorgesehen.