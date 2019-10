Zum Tod des Psychoanalytikers Carlo Strenger Der Heiler

Die Welt zerfällt, das Gespräch verstummt, das Denken gerinnt. Carlo Strenger hat sich in den letzten Jahren vor allem einen Namen damit gemacht, die Zersplitterung der globalen Gesellschaft und die Verhärtungen im sozialen Diskurs unter die Lupe zu nehmen und Strategien für ein neues humanistisches, liberales und selbstbewusstes Sprechen und Handeln zu finden.

Gegen den Zweifel hilft nur die Erkenntnis, wie anstrengend der Weg dahin auch sein mag; gegen das Schweigen nur der verbale Austausch: Jedes Buch von Strenger hat auch einen therapeutischen Subtext.

Geboren wurde er 1958 in Basel, wo er in einem orthodoxen jüdischen Elternhaus aufwuchs. In späteren Jahren lehrte er in Tel Aviv und New York. Strenger war in verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu Hause, etwa der Philosophie und der Politologie. Die Basis vieler seiner Studien aber bildete die Psychoanalyse.

Bis zuletzt unterhielt er in Israel eine Praxis - obwohl er längst dazu übergangen war, seine Psychoanalysen übers Internet-Telefon durchzuführen, da seine Patienten überwiegend der kosmopolitischen Elite angehörten, jener relativ jungen Schicht, die 2002 erstmals der US-Ökonom Richard Florida in "The Rise of the Creative Class" erforschte und die er den "superkreativen Kern" der Wissensökonomie nannte. Es sind Biotechnologen, Neurowissenschaftler oder Softwareentwickler, aber auch Ökonomen, Linguisten oder Politologen.

Malade globale Gestalter auf der Couch

Sie machte Strenger auch zum Objekt seines jüngsten, viel beachteten Buches "Diese verdammten liberalen Eliten. Wer sie sind und warum wir sie brauchen", das erst im Mai erschienen ist. Darin begegnen der Leserschaft eine Reihe von progressiven Akademikern und Weltbürgern, die angesichts von Rechtspopulismus und Revisionismus überall auf dem Globus in depressionsartige Zustände verfallen sind.

Strengers Diagnose dieser maladen globalen Gestalter ist rigoros. Ihre Stärke, so die Quintessenz seiner Studien, ist zugleich ihre Schwäche: Extrem beweglich in der Lebensgestaltung, seien sie in der Vermittlung ihrer Ideen an Menschen außerhalb ihrer Bezugssysteme extrem unbeweglich. Das Buch war das intime und doch universale Psychogramm einer Schicht, die nicht mehr weiß, wohin mit dem unablässig von ihr generierten Fortschritt. Doch guter Therapeut, der er eben auch war, hielt Strenger seine Kundschaft an, an ihrer Wissensvermittlung weiterzuarbeiten, neue Gesprächsformen auszuprobieren, nie das Gegenüber zu vergessen.

Strenger, der nebenbei für die linke israelische Tageszeitung "Haaretz" und den linksliberalen britischen "Guardian" schrieb, aber ebenfalls ein beredter Gast in deutschen Talkshows gewesen ist, praktizierte stets auch das als Therapeut empfohlene Kommunizieren auf allen Kanälen selbst.

Was nicht heißt, dass dieses Kommunizieren seiner Meinung nach bis zur Aufgabe aller Positionen flexibel sein sollte: In seiner Schrift "Zivilisierte Verachtung. Eine Anleitung zur Verteidigung unserer Freiheit", im März 2015 zwei Monate nach dem islamistischen Anschlag auf die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" erschienen, war auch ein Appell an ein selbstbewusstes liberales Sprechen angesichts wachsender antidemokratischer, fundamentalistischer oder autoritärer Angriffe auf die offene Gesellschaft.

Wie sein Verlag Suhrkamp am Freitag bekannt gab, ist Carlo Strenger, der Analyst und Heiler einer auseinanderbrechenden Welt, völlig überraschend gestorben. Er wurde nur 61 Jahre alt.