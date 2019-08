Diskussionsrunde zu Chemnitz-Doku "Der MDR sollte Nazis keine Bühne bieten"

Im August 2018 demonstrierten nach dem Tod eines 35-Jährigen Tausende aus der rechten Szene in Chemnitz. Was seit den gewaltsamen Aufmärschen in der Stadt passiert ist, darüber hat der MDR nun die Dokumentation "Chemnitz - Ein Jahr danach" gedreht, die die Hauptakteure von damals in den Mittelpunkt stellt.

Im Anschluss an eine öffentliche Vorabpremiere des Films am 22. August sollen die Protagonisten miteinander diskutieren - auch AfD-Vertreter Arthur Österle. Bloß: Vor einem Jahr trat Österle bei den Aufmärschen als Ordner für die rechtsextreme Organisation "Pro Chemnitz" auf. Sie organisierte die Märsche und mobilisierte dazu auch rechtsextreme Hooligans. Deshalb hat Margarete Rödel, die für die Grüne Jugend auf dem Podium sitzen wollte, ihre Teilnahme nun abgesagt.

Es stimmt: Der MDR sollte Nazis keine Bühne geben!

Die Vertreterin der Grünen Jugend, die am 22.08. zur Filmpremiere von "Chemnitz - ein Jahr danach" auf dem Podium einer Diskussion sitzen sollte, zu dem auch der Neonazi Arthur Österle eingeladen ist, hat ihre Teilnahme abgesagt. — GRÜNE JUGEND Sachsen (@gj_sachsen) 14. August 2019

Ihr sei bei der Zusage an den MDR nicht klar gewesen, dass es sich bei Österle um "einen eingefleischten Neonazi" handelt, sagte Rödel. "Der MDR sollte Nazis keine Bühne bieten", fordert die Grüne Jugend Sachsen in einer Pressemitteilung. Der Sender solle die Einladung an Österle zurückziehen.

"Austausch" mit Rechtsextremen. @MDRpresse verteidigt Einladung von Arthur Österle, der in Chemnitz 2018 Rechtsextremisten zum gemeinsamen Marsch mit der AfD so aufrief: "Meinetwegen bindet Euch den rechten Arm an, wir sind heute hier als Volk, und nicht als politische Gesinnung" https://t.co/yt3gRXQA3L — Georg Restle (@georgrestle) 14. August 2019

"Ernsthaft, MDR?", fragte auch der WDR-Journalist und Redaktionsleiter von "Monitor", Georg Restle, auf Twitter. Der MDR betreibe mit der Einladung Österles, der mittlerweile für die AfD aktiv ist, den "Austausch mit Rechtsextremen". Österle habe Rechtsextreme in Chemnitz zum gemeinsamen Marsch mit der AfD mit den Worten aufgerufen: "Meinetwegen bindet euch den rechten Arm an, wir sind heute hier als Volk, und nicht als politische Gesinnung."

Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff war es in der sächsischen Stadt im vergangenen Sommer zu rassistischen Übergriffen und Demonstrationen mit zahlreichen Straftaten gekommen - "Pro Chemnitz" hatte die Demonstrationen angemeldet. Weil die Gruppe nach dem Tod des 35-Jährigen in Chemnitz "erkennbar rechtsextremistische Inhalte" verbreitete, beobachtet der sächsische Verfassungsschutz die Gruppierung seit 2018. Die Hauptakteure von "Pro Chemnitz" seien tief in der rechtsextremen Szene verwurzelt und dort teilweise schon langjährig aktiv, hieß es.

Ein Jahr nach den rassistischen Ausschreitungen und Aufmärschen in #Chemnitz lädt der MDR zu einer Podiumsdiskussion den Neonazi Arthur Österle ein, der damals den Ordnerdienst leitete und u.a. der Presse androhte, sie von der Versammlung zu entfernen. Ernsthaft, @mdrde? (lp) pic.twitter.com/vnzgt5xWBO — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 13. August 2019

Auch das Jüdische Forum kritisierte, dass Österle in Chemnitz den Ordnerdienst leitete und dort der Presse androhte, sie von der Versammlung zu entfernen. Mit dieser Podiumsdiskussion hebe der Sender das Reden mit Rechten auf eine neue Stufe, schreibt der Journalist Johannes Grunert bei Twitter: Österle sei an mindestens einer Demonstration der Neonazipartei "Der III. Weg." beteiligt gewesen.

Der @mdrde hebt #mitrechtenreden auf eine neue Stufe und lädt den Neonazi Arthur Österle zu einer Filmpremiere zur Podiumsdiskussion ein. Er soll hier u.a. mit einer Vertreterin der @gruene_jugend diskutieren. Österle nahm u.a. an einem Aufmarsch des "III. Weg" teil und war für — Johannes Grunert (@johannesgrunert) 13. August 2019

Der MDR verteidigte die Einladung Österles auf Twitter damit, dass die Reportage Österle kritisch begleite und seine rechtsextremen Verbindungen transparent mache. Außerdem wolle die anschließende Diskussion die gesamte Bandbreite des Films widerspiegeln und den "Austausch ermöglichen".

Sowohl die Doku "Chemnitz – Stadt in Aufruhr" (2018) als auch der neue Film „Chemnitz - Ein Jahr danach“ (2019) begleiten Arthur Österle kritisch und machen seine rechtsextremen Verbindungen transparent. — MDR Presse (@MDRpresse) 14. August 2019

Nach der Premiere der Reportage "Chemnitz - Ein Jahr danach", die am 26. August im Ersten zu sehen sein soll, sind neben Österle und Rödel auch die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD), Prof. Dr. Olfa Kanoun von der Technischen Universität Chemnitz und MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi eingeladen.

