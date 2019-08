Sie wollte immer Schauspielerin werden. Und Ärztin. In der DDR hätte Christiane Paul sich entscheiden müssen. Nach dem Mauerfall standen der gebürtigen Berlinerin beide Welten offen - und sie wurde in beiden überaus erfolgreich.

"Für die Jugend von heute ist es wahnsinnig schwer vorstellbar, dass es so was wie die DDR gab", sagt Paul. 30 Jahre nach dem Mauerfall sind große Teile der Vergangenheit verschwunden - das politische System, logisch, aber auch Gebäude, Künstler und gesellschaftliche Instanzen. "Es wäre schon viel gewonnen, würde man den Menschen im Osten zugestehen, ihre Biografien selbst zu deuten, statt das ständig von außen zu tun", sagt Paul. Vieles ist noch nicht aufgearbeitet. Alte Fragen bleiben, neue entstehen.

Sebastian Hoppe SPIEGEL-Redakteure Janko Tietz (l.), Susanne Beyer (r.) im Gespräch mit Christiane Paul

Hat der Westen den Osten schlicht übernommen und? Wurden Lebensläufe entwertet? Warum darf man als Westdeutscher nicht sagen, dass in der DDR viel Unrecht geschehen ist? Wie können Ost- und Westdeutsche ins Gespräch kommen und gemeinsam die Geschichte aufarbeiten? Brauchen wir gar eine Ostquote in Unternehmen?

So richtig klar seien ihr die diktatorischen Züge der DDR erst nach und nach geworden, sagt Paul. Dennoch: Weil viele Menschen das Thema auf solche Fragen verengen würden, habe sie irgendwann ganz aufgehört, über ihre Zeit in der DDR zu reden. Bis zum Donnerstagabend.

Im Gespräch mit den SPIEGEL-Redakteuren Susanne Beyer und Janko Tietz spricht die Schauspielerin über das Leben in Deutschland - vor und nach dem Mauerfall. Und über ihre Hoffnungen, die sie in die "Fridays for Future"-Generation setzt.

Die Podcast-Folge wurde vergangene Woche im Rahmen der Veranstaltungsreihe "SPIEGEL live" im Staatsschauspiel Dresden aufgezeichnet und ist Teil der Reihe "Wir seit '89".

