Gemäldefund von Compiègne Warum sind Kunsthistoriker so aus dem Häuschen?

SPIEGEL ONLINE: Herr Freuler, Sie haben das Tafelbild mit der "Verspottung des Jesus" am Original untersucht. Woran haben Sie erkannt, dass sie es mit einem echten Cimabue zu tun haben?

Gaudenz Freuler: Als ich die "Verspottung des Jesus" im Juni 2019 erstmals vor mir hatte, war mir sofort klar, dass es mit den beiden Bildern des Cimabue in London und New York eine Einheit bildet. Das Format und die gestichelten Randverzierungen sind identisch mit den beiden Schwesterstücken.

SPIEGEL ONLINE: Cimabue ist einer der bekanntesten italienischen Maler der Vorrenaissance. Wusste man in Frankreich nicht von der Einzigartigkeit dieses Gemäldes?

Freuler: Im konkreten Fall wusste die Familie wirklich nicht, dass sie ein so wertvolles Gemälde besitzt. Es hing jahrzehntelang in ihrer Küche und war für eine relativ wertlose byzantinische Tafelmalerei gehalten worden, von denen noch Tausende existieren. Entdeckt worden ist es, weil die Familie ihre Sammlung versteigerte.

SPIEGEL ONLINE: Warum sind Kunsthistoriker darüber so aus dem Häuschen?

Freuler: Allein, dass das Werk mehr als 700 Jahre erhalten blieb und nun dem Kunstmarkt zugänglich gemacht wird, ist sensationell. Aber auch aus kunsthistorischer Sicht ist der Fund ein Traum. Wir haben nun von Cimabue endlich ein sehr gut erhaltenes, narratives Gemälde mit vielen Figuren, die interagieren. Das andere maßgebliche erzählerische Werk von ihm sind die Fresken in der Basilika von Assisi, die allerdings schlecht erhalten sind. Jetzt lässt sich genau überprüfen, wie gekonnt Cimabue diese neuartige Dramaturgie umsetzte.

Zur Person privat Gaudenz Freuler ist emeritierter Professor am Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich. Er befasst sich seit vier Jahrzehnten wissenschaftlich mit der Kunst des Mittelalters. Sein Spezialgebiet ist die italienische Malerei der Gotik und Frührenaissance.

SPIEGEL ONLINE: Was war denn an den lebhaften Szenen neu?

Freuler: Cimabue kann nun wirklich als Gründer der neuzeitlichen Malerei bezeichnet werden. Er führte die byzantinische, ikonenhafte Malerei einer neuen Bildwelt zu, jener des Westens. Diese hatte zum Ziel, gemalte Erzählungen auf der Gefühlsebene nachvollziehbar zu machen, und zwar durch naturalistische Bilder. Auf der französischen Tafel wird eine Geschichte aus dem Evangelium mit einer unheimlich expressiven Eindringlichkeit beschrieben, wie sie später von Giotto bis hin in die Renaissance noch weiter perfektioniert wurde.

SPIEGEL ONLINE: Was macht denn das Gemälde so eindringlich, dass es sich von der damaligen Malerei abhebt?

Freuler: Vor allem die Dynamik und Körperlichkeit der Figuren - so etwas wurde zuvor nicht gemalt. Auch die Gesichter haben die alte Ikonik hinter sich gelassen hat, man kann die Gefühle der um Christus gescharten Figuren individuell nachvollziehen. Ich datiere das Werk auf die Zeit zwischen 1280 bis 1285. Zu diesem Zeitpunkt stand Giotto am Anfang seiner Karriere und wirkte in den nachfolgenden Jahren in Cimabues unmittelbarer Nähe, um dessen Vorgaben revolutionär umzusetzen und eine neue Bildwirklichkeit zu schaffen.

SPIEGEL ONLINE: Das Bild steht Ende Oktober zum Verkauf über eine Auktion. Wird es in privaten Gemächern verschwinden?

Freuler: Es gibt eine gute Chance, dass es nicht dazu kommt. Frankreich hat diverse Möglichkeiten, die eine Ausfuhr bedeutender Kunstschätze erschweren oder unmöglich machen. Wenn eine Institution wie der Louvre, der sich für das herausragende Werk interessieren dürfte, bei der Auktion nicht zum Zuge kommt, hat sie drei Jahre Zeit, das Bild dem neuen Eigentümer abzukaufen. Der diktiert dann allerdings den Preis. Deshalb kann man sehr gespannt sein, was mit der Tafel passieren wird.