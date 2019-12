Nach langer Krankheit Dirigent Mariss Jansons gestorben

Die musikalischen Fähigkeiten des Dirigenten Mariss Jansons sind auf der ganzen Welt bekannt. Im Sommer hatte der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) bereits eine Regenerationspause einlegen müssen, vor wenigen Wochen erst sagte er seine Teilnahme an einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall ab.

Nun ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilte eine Sprecherin der Wiener Philharmoniker mit.

Der 1943 im lettischen Riga geborene Jansons zählte zu den bedeutendsten Dirigenten weltweit. Seit 2003 leitete er das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er hatte dort seinen Vertrag bis zum Jahr 2024 verlängert.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo hatte Jansons den Grundstein für seine Weltkarriere gelegt. Von 1979 bis 2000 wirkte er als Chefdirigent der Osloer Philharmoniker, die er zu einem internationalen Spitzenorchester formte.

Bereits im November 2018 hatte Jansons Konzerte wegen einer Erkrankung absagen müssen. 1996 erlitt der Dirigent bei einer Aufführung von Giacomo Puccinis "La Bohème" einen Herzinfarkt, den er nur knapp überlebte.

Wie der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, erklärte, widmeten die Wiener ihr Sonntagskonzert dem Maestro. Jansons war Ehrenmitgliedes der Philharmoniker. "Mit ihm verbindet uns eine jahrzehntelange enge künstlerische Partnerschaft und eine tiefe persönliche Freundschaft", hieß es.

