Kunst über Mauern Gegen die Wand

Nahe des Potsdamer Platzes in Berlin erschallt jetzt jeden Tag die deutsche Hymne, in der Niederkirchnerstraße, von morgens bis abends, außer dienstags. Sie tönt aber nicht etwa aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, sondern von der anderen Straßenseite, und obwohl die Melodie von Haydn stimmt, bleibt der Text unverständlich. Denn in der Soundinstallation von Emeka Ogboh vermischen sich zehn afrikanische Sprachen zu einem polyphonen Chor, sie alle singen das Lied der Deutschen, auf Igbo und Yoruba, auf Kikongo und Lingala.

Jede der Stimmen schallt durch einen von zehn Lautsprechern im ersten Stock des Martin-Gropius-Baus, an dessen Nordseite viele Jahre lang die Berliner Mauer verlief. Wer sich jetzt im Kreis von Ogbohs Standboxen niederlässt, kommt nicht umhin, darüber nachzudenken, wessen Stimme gehört wird. Was Assimilation bedeutet, wie sehr Sprache entscheidend ist für Zugehörigkeit in unserer scheinbar globalisierten Welt, und wer in ihr ausgegrenzt wird.

Ausgrenzung, Barrieren, Trennungen - darum geht es in der Ausstellung "Durch Mauern gehen", einer klugen, politisch eindringlichen Schau im Gropius-Bau. Das Mauerfall-Jubiläum ist der Anlass, den Blick zu lösen vom historischen 9. November 1989 und sich Zukunftsfragen zuzuwenden: Wo errichten wir soziale Mauern, wo spaltete sich die Gesellschaft heute?

Grenzen und Patt-Situationen

Statt auf Sound setzt eine Performance der Spanierin Dora Garcia auf eindringliche Gestik. Zwei Performer blicken sich in die Augen, sie dürfen zwei auf dem Boden eingezeichnete Kreise nicht verlassen, während sie sich bewegen, ohne den Blickkontakt zu verlieren. Wer starrt hier wen nieder? Wo bleibt Platz für Kompromisse? In "Two Planets Have Been Colliding For Thousands Of Years" treten zwei Menschen in eine endlose Verhandlung, die hier bis zu sechs Stunden am Tag beobachtet werden kann.

Um Non-Kommunikation, um das Abgrenzen in Verhandlungen geht es auch bei José Bechara: Für die Installation "Ok, Ok, let's talk" füllte er einen Raum mit 50 hölzernen Esstischen, von denen einige leicht geneigt sind und Lücken lassen, und inmitten der Tische ragen die Lehnen zweier Stühle heraus, die sich von weitem gegenüberstehen. Wer an diesen Verhandlungstischen sitzt, steckt fest. Es gibt kein vor, kein zurück.

Wie sich diese Patt-Situationen anfühlen, damit dürfte der Veranstalter von "Durch Mauern gehen" ganz eigene Erfahrungen haben. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner Festspiele das irrwitzigste Kunstprojekt aller Zeiten geplant, um die Erinnerung an die Teilung Europas wach zu halten: In "DAU Freiheit" wollte der russische Filmemacher Ilya Khrzhanovska die Berliner Mauer wiederaufbauen. Doch die begehbare Mini-DDR war an behördlichen Barrieren gescheitert.

Ohnmacht und Bestürzung bringt diese Schau mit sich, manchmal drastisch, oftmals aber auch sehr behutsam. Kaum ein Werk schreit dem Besucher seinen politischen Slogan ins Gesicht. Alle haben aber eine Gemeinsamkeit: Als 1989 die Mauer geöffnet wurde, war die allgemeine Lesart, die Geschichte einer Trennung sei beendet, eine Polarität habe sich aufgelöst. Die Werke in "Durch Mauern gehen" zeigen, dass sich Barrieren und Spaltungen in der Gesellschaft auf anderen Ebenen fortgesetzt haben.

Eingeschlossen in der Menschenschlange

Künstlerin Dara Friedman macht das so wütend, dass sie in einer Videoarbeit mit einer Bullenpeitsche auf eine Wand eindrischt, bis diese zu bröckeln scheint. Smadar Dreyfuß hat für die bestürzende Videoinstallation "Mother's Day" aufgezeichnet, wie in den Golanhöhen syrische Studierende mit Megafonen persönliche Botschaften an ihre Mütter hinüberschreien, die auf der anderen Seite des militärisch bewachten Zauns leben. Die Muttertagsgrüße geraten jedes Jahr zur Demonstration.

Am Jahrestag des Mauerfalls schließlich wird sich eine Mauer aus Menschen formieren: In "Zeitgeist" von Héctor Zamora bilden Hunderte Personen eine Schlange durch den Gropius-Bau - eine Realität, die dem Besucher den Zugang zu bestimmten Gebäudeteilen verwehren wird, ihn trennen oder einsperren wird.

Steter Perspektivwechsel zieht sich durch die ganze Ausstellung. "Die gefährlichsten Mauern bleiben jene in den Köpfen der Menschen", sagt das Kuratoren-Duo Sam Bardaouil und Till Fellrath. "Wir transportieren hier deshalb das Gefühl des Eingesperrtseins und Getrenntseins." Die direkte Erfahrbarkeit sei wichtiger als Dialoge zwischen Fachleuten. Empathie für Menschen in anderen Situationen sei ihr Ziel, erklären die Kuratoren, denn die traditionellen Muster von Identität würden verschwinden. "Wenn hier die Kunst schafft, dass Menschen einander ein wenig mehr akzeptieren - dann wäre viel erreicht, dann würden Mauern fallen."

Ausstellung: "Durch Mauern gehen", Martin-Gropius-Bau Berlin, bis 19. Januar 2020