"Emma" und die Karikaturendebatte Desolat

Über Auszeichnungen sollte frau sich im Hause "Emma" zurzeit besser nicht freuen. Schon die Verleihung der Hedwig-Dohm-Urkunde an Franziska Becker hat gezeigt, dass die Stamm-Karikaturistin des feministischen Magazins von der Komplexität der Diskussion über ihre Zeichnungen überfordert war.

Den Vorwurf, dass sie rassistisch unterfütterte Vorurteile gegen Muslime und vor allem Musliminnen befördere, entsubstanzialisierte sie mit Ignoranz. Religion, so Becker in Interviews, interessiere sie nicht (was man aufgrund ihrer Gleichsetzung von Islam mit politischem Islamismus als leider zutreffend registrieren muss).

Außerdem wunderte sie sich, dass der Fokus jetzt auf ihren Karikaturen mit Islam-Bezug liegt: Sie werde doch für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zudem seien die Zeichnungen alt (als wenn das deren Kritikwürdigkeit aussetzen würde). Gleichwohl bestätigte sie im SPIEGEL, dass sie die Karikaturen genauso wieder zeichnen würde, es also doch um ihre aktuelle Haltung geht.

Bei so wenig Überblick über die sie selbst betreffende Diskussion wundert es auch nicht, dass Becker keine Begriffe für ihre Kritikerinnen hat und zum Beispiel nicht zur Kenntnis nimmt, dass es mehrheitlich Frauen waren, die die Debatte ins Rollen gebracht haben. "Irgendjemand", so Becker im Interview mit "Cicero Online", wolle verhindern, dass die Hedwig-Dohm-Urkunde an sie übergeben werde. Wer das sei, fragt "Cicero Online" nach. "So politisch korrekte oder auch ideologisch verbohrte Leute", antwortet Becker, die ein Interesse daran hätten, "Diskussionen zu ersticken".

"Nicht im Blick gehabt"

Welche Diskussionen Becker selbst mit ihren aktuellen Statements zulässt, gut heißt oder gar befördert, ist dabei nicht leicht zu erkennen. Genauso auch die Diskussionen, die die Karikaturen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ausgelöst haben. Neben einigem Gemurre von kritischen "Emma"-Leserinnen über fehlende Differenzierung gab es die nämlich nicht: Schon lang setzt das Magazin keine Themen oder Tonalitäten mehr. Und wie hatte der Journalistinnenbund, Stifterin der Hedwig-Dohm-Urkunde, schon beim Aufbranden der Diskussion eingestanden? Man habe die inkriminierten Zeichnungen "nicht im Blick gehabt".

Man kann die fehlende Resonanz der "Emma" auch als Gnade verstehen, denn wer in die aktuelle Ausgabe schaut, dem zeigt sich das Magazin in desolatem Zustand. Unter die Rubriken "Menschen", "Pionierinnen", "Frauen mit Leidenschaften" oder "Frauen & Männer" hat sich mittlerweile die Rubrik "Alice Schwarzer & die Antirassisten" gemischt. In diesem Heftteil schildert Schwarzer persönlich ihre Konfrontationen mit "selbst ernannten 'Anti-Rassistinnen' und 'intersektionellen Feministinnen'".

Von solchen Konfrontationen gibt es mittlerweile so viele, dass sie quantitativ eine Berichterstattung durchaus rechtfertigen. Qualitativ gesehen ist diese Art der Reportage gleichwohl fragwürdig, da sie qua Autorin nicht ausgewogen sein kann. Versteht man "Emma" aber nicht als Produkt einer eigenständigen Redaktion, sondern mehr als eine Art Personality-Magazin im Stile von "Barbara", "JWD" oder "Boa", kann das noch einigermaßen klar gehen - auch wenn im aktuellen Heft eine Quellenangabe schön gewesen wäre, wer wo in Frankreich genau geschrieben hat, dass Schwarzers neuestes Buch "Meine algerische Familie" das "erste Buch über Algerien heute" sei.

Anzeige wegen Anfassen?

Oder wenn jemand angemerkt hätte, dass bei der Frankfurter Konferenz "Das islamische Kopftuch - Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" womöglich nicht "erstmals" "an einer deutschen Universität öffentlich zwischen 'Islam' und 'Islamismus', zwischen Glauben und Ideologie" unterschieden wurde, wie Schwarzer schreibt, sondern es da schon einige Präzedenzfälle gegeben hat.

Nimmt man alle Unwägbarkeiten und Ungenauigkeiten eines solch radikal personalisierten Schreibens in Kauf, bleibt dennoch inakzeptabel, was Schwarzer über einen ihrer Kritiker schreibt. Als "Anstifter aus der 3. Reihe" stellt sie in einem Zusatzkasten den Aktivisten Zuher Jazmati vor. Jazmati gehörte zu den lautstarken Kritikern der besagten Frankfurter Konferenz und initiierte eine Gegen-Demo, die auch Schwarzer im Umfeld der Konferenz besuchte.

Bei dieser Demonstration kam es zu einem Vorfall, bei dem Schwarzer im Gespräch mit einer kopftuchtragenden Demonstrantin dieser an den Arm fasste. "Wie können Sie es wagen, mich ohne Erlaubnis anzufassen?", empörte sich die Frau und drohte mit einer Anzeige. "Ich dachte, nur ein Mann dürfe Sie nicht anfassen", antwortete Schwarzer.

Von der Szene gibt es verschiedene Videos. Auf manchen (siehe oben) ist Jazmati am Rande der wild diskutierenden Gruppe zu erkennen. Wie viele der anwesenden Männer hält er sich im Hintergrund und lässt vorrangig die Frauen diskutieren, und wie viele der Anwesenden hat er sich eine Kapuze zum Schutz vor Regen übergezogen, andere tragen Regenschirme. Zu einem Bild in Schwarzers Artikel von der besagten Szene steht jedoch, Jazmati verstecke sich in der dritten Reihe. "Während die Frauen ihr Gesicht zeigen, verbirgt er das seine unter einer Kapuze", schreibt Schwarzer.

"Hoher Ort der islamistischen Propagandaschulung"

Es ist nicht die einzige raunende Formulierung in Schwarzers Text, aber eine der harmloseren. "Zuher ist 'Programmdirektor' des Campaign Boostcamp, der sein Mutterhaus in London hat. Wer dahinter steckt, ist nicht herauszufinden", schreibt Schwarzer des weiteren. Man muss die Aktivitäten von "Campaign Boostcamp" und dessen Trägerin, der Campaign Academy Ltd, nicht gutheißen, um zu befinden: Wer dahinter steckt, ist im Internet gut ersichtlich.

Diese leichte Online-Recherche hat Schwarzer offensichtlich auch gemacht, denn sie kritisiert Jazmatis dort hinterlegte Kurz-Biografie. In dieser erwähne er nicht, "dass er in seiner Jugend in Saudi-Arabien gelebt hat und von 2012 bis 2013 in Kairo war - dem hohen Ort der islamistischen Propagandaschulung". Belege für mögliche Kontakte zwischen Jazmati und Islamisten lässt Schwarzer nicht folgen, sondern ergänzt nur: "Anschließend in London, der Station Nummer zwei für Islamismus-Geschulte". Jazmati hat, das ist derselben Kurz-Bio zu entnehmen, an der London School of Economics einen Master in "Empires, Colonialism and Globalisation" gemacht.

Schwarzers Aneinanderreihung von biografischen Bruchstücken ist einerseits sinnlos, da sie unvollständig ist und ohne Belege und Einordnungen erfolgt. Andererseits erscheint die Sinnlosigkeit gerade Schwarzers Kalkül zu sein: Andere werden schon Sinnstiftendes darin erkennen und Jazmati als zutiefst dubiose, wenn nicht gar gefährliche Person abspeichern.

Sie selbst scheint ihre Vorbehalte derweil auch nicht greifen zu können. In der "Welt", so schließt Schwarzer ihren kurzen Text zu Jazmati, hätte dieser unwidersprochen erzählen dürfen, er sei ein liberales role model für die muslimische Community: "Role model ja - aber wofür wirklich?", fragt sich Schwarzer.

Es ist eine Frage, auf die sie keine Antwort hat und womöglich auch keine haben kann, denn das würde eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit Kritikerinnen und Kritikern bedingen. Am Ende ist die Frage, auf die Schwarzer keine Antwort findet, vielleicht ein Sinnbild für ihre Überforderung - von Diskussionen, deren Verläufe sie nicht überblickt, und von Kritikerinnen, für die sie keine Begriffe hat, im besten Fall nur Anführungszeichen, im schlimmsten Fall diffuse Diffamierungen.