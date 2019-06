"Emma"-Karikaturistin Franziska Becker Kontroverse um Preis für Cartoons

Die Kritik, die auf Twitter gegen eine Preisverleihung an die Karikaturistin Franziska Becker geäußert wird, sei eine Diffamationskampagne, schreibt "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer in einem Artikel. Deren Ziel sei Zensur.

Anlass des Streits ist die Auszeichnung der Cartoonistin mit der Hedwig-Dohm-Urkunde, mit der Journalistinnenbund ihr Lebenswerk ehren will. Becker erhalte die Urkunde, weil sie das Mit-, Für- und Gegeneinander von Frauen und Männern genüsslich in Szene setze, begründete der Verband.

Auf Twitter sehen das zahlreiche Nutzer anders: Die Cartoons der Zeichnerin - vor allem die Darstellung von Kopftuch tragenden Frauen - seien islamfeindlich und rassistisch, lautet die vielfach geäußerte Kritik in dem sozialen Netzwerk.

Zusammengefasst zeichnet @Journalistinnen die Arbeit von Franziska Becker aus, die frauenfeindlich ist und Gewalt gegen Frauen fördert. https://t.co/h1vSgfmhwN — sibel (@sibelschick) 25. Juni 2019

Mit dem Preis werde eine Arbeit ausgezeichnet, die frauenfeindlich sei und Gewalt gegen Frauen fördere, schreibt etwa die Autorin Sibel Schick, die sich als eine der Ersten kritisch zur Verleihung geäußert hatte. "Da wird einem ja schwindelig, so offen rassistisch insbesondere gegenüber kopftuchtragenden Frauen sind die", twittert die Chefredakteurin des Onlinemagazins "Edition F", Teresa Bücker. Auch Verleger Jakob Augstein schaltete sich in die Debatte ein:

Karikaturen sind dann gut, wenn sie die Großen klein machen – nicht, wenn sie auf die treten, die ohnehin unten sind. Darum waren auch die antimuslimischen Charlie-Hebdo-Karikaturen schlecht. Es geht um die Machtfrage. https://t.co/ZKBNThbZWf — Jakob Augstein (@Augstein) 25. Juni 2019

Becker habe den Preis für ihr Lebenswerk mehr als verdient, schreibt Schwarzer. "Es ist die Aufgabe der Satire, querzudenken, gegenzuhalten, zu irritieren und so die Augen zu öffnen." Genau das tue Becker. Sie habe auch viele Satiren über reaktionäres Christentum gezeichnet und seit 1991 Cartoons über Scharia-Gläubige und fundamentalistische Tendenzen im Islam veröffentlicht - dagegen habe es noch nie einen Protest gegeben, bis jetzt. "Die Stunde der Vernebelung und Ideologisierung, ja der Meinungsverbote und Zensur hat geschlagen."

Der Journalistinnenbund will an dem Votum der Preisjury für Becker festhalten. Die Preisverleihung werde am Samstag wie geplant in Berlin stattfinden, teilte die Journalistinnenbund-Vorsitzende, Rebecca Beerheide, gestern mit. Auf Twitter war allerdings noch zu lesen:

In eigener Sache: wir haben seit gestern auf Twitter viel Kritik für die von uns ausgewählte Preisträgerin der Hedwig-Dohm-Urkunde 2019 Franziska Becker erhalten. Die Kritik nehmen wir ernst und diskutieren derzeit intensiv, aber erstmal intern. — Journalistinnenbund (@Journalistinnen) 25. Juni 2019

Die in Mannheim geborene Becker (69) lebt in Köln. Nach Angaben des Journalistinnenbundes gestaltete sie schon als Studentin ab 1969 Protest-Plakate, seit 1977 veröffentlichte sie regelmäßig in der feministischen Frauenzeitschrift "Emma", danach unter anderem im Satiremagazin "Titanic" und im "Stern". 2012 wurde Becker mit dem Satirepreis Göttinger Elch ausgezeichnet.