Esskultur Gruß aus der Pufferküche

Frohes Neues! Heute mal was Anderes, habe mir überlegt das Jahr lieb zu beginnen. Wenn Sie diese Kolumne aufmerksam verfolgen, wird Ihnen aufgefallen sein, dass sie im Ressort "Kultur" angesiedelt ist. Dafür ging es bisher aber verdächtig selten um Esskultur.

Einmal ging es um Spargel, vielleicht erinnern Sie sich, aber warum nicht auch mal über etwas Gutes schreiben?

Wenn Sie diese Kolumne krankhaft aufmerksam verfolgen, wird Ihnen aufgefallen sein, dass die vorletzte Folge die 222. war, eine Schnapszahl also, und trotzdem ging es nicht um Schnaps. In dieser aber, in der 222+2. - also mit sehr viel gutem Willen auch eine Schnapszahl - soll es darum gehen, was man eigentlich am besten zu Wodka isst.

Weil die Kolumne hier "Oben und unten" heißt, gibt es heute ein Rezept für etwas, was man oben und unten anbraten muss: Kartoffelpuffer. (Anmerkung meines aufmerksamen Redakteurs: Logisch muss man die von oben und unten anbraten, sonst sind sie untenrum Brei.)

Die meisten Leute, die ich kenne, essen zu selten Kartoffelpuffer und es ist nicht ganz klar, warum. Das ändern wir heute, denn man muss die Leser da abholen, wo sie sind, also zur Not in der Küche. Es gibt: Kartoffelpuffer mit Kaviar, vegan oder nicht, wie Sie wollen. Liberaler als heute wird es hier nie mehr.

Sie brauchen: Kartoffeln (festkochend), Eier (die, für die keine Küken getötet werden), Mehl (Weizen, würd ich sagen, und davon eigentlich egal welches, ehrlich, weiß irgendwer was diese Zahlen bedeuten?), Sauerrahm (oder Schmand, geht auch), Zeug für Salat (machen Sie irgendeinen Salat als Beilage, nicht zu fancy). Außerdem: Äpfel zum Apfelmuskochen oder fertiges Apfelmus aus dem Glas.

Wieviel wovon?

Und dann natürlich Wodka (polnischen, wenn Sie mich fragen) und Kaviar. Sie können echten Kaviar nehmen, ich finde Lachskaviar besser, aber Sie sind ein freier Mensch. Oder veganen Kaviar, denn das komplette Rezept geht auch vegan. Dann bleiben die Eier weg, man kann sie durch Eiersatz oder Kirchenersenmehl (hab ich noch nie gemacht, keine Garantie, hab das jetzt auch nur gegoogelt) ersetzen oder einfach ganz weglassen. Statt Sauerrahm nehmen Sie dann entweder vegane Crème fraîche oder Sie mischen Sojasahne mit Sojajogurt. Veganen Kaviar gibt es auch, das ist irgendwas aus Algen, geht auch gut. Was Sie vermutlich eh zuhause haben: Bratöl, Salz, Pfeffer, und ein bisschen Zimt, falls Sie das Apfelmus selber kochen. (Und Küchenkrepp und einen Herd.)

Wieviel wovon? Ja, das ist eine gute Frage. Mengenangaben in Rezepten sind grundsätzlich komisch, weil es ja irgendwie drauf ankommt, wie viel Hunger man hat. Theoretisch würde ich sagen, für vier Personen nehmen Sie 1,5 Kilo Kartoffeln, zwei Hände voll Mehl, drei oder vier Eier, zwei Becher Sauerrahm, 250 Gramm Kaviar. Aber wenn da zum Beispiel eine Frau mit akutem PMS dabei ist, dann reicht es vielleicht nur für zwei.

Irgendwann vorm Kochen machen Sie das Apfelmus, das muss ich hier nicht erklären, denke ich, normale Menschen haben eh ein Regal voller Apfelmus zuhause. Ja, und dann geht es so weiter wie jedes ganz normale Rezept: alles zusammenhauen und dann in die Pfanne. Für PerfektionistInnen: Ofen vorheizen auf 50 Grad (oder 40 oder 70, egal, warm einfach). Kartoffeln ziemlich grob reiben, zehn Minuten abtropfen lassen in einem Sieb. Dabei kommt so ein Saft raus, über den man vermutlich irgendwo auf Instagram lernen kann, dass man sich damit die Haare waschen sollte, aber das hab ich nicht recherchiert.

Falls Ihnen langweilig wird in den zehn Minuten, lesen Sie von Sibel Schick: "Deutschland schaff ich ab. Ein Kartoffelgericht". Richtig gut. Dann Mehl, Eier, Salz, Pfeffer dazu. Viel Öl heiß machen, jeweils eine Kelle von der Mischung reintun, plattdrücken, braten. Oben und unten.

Dunstabzugshaube anschalten nicht vergessen. Gott schütze Sie, falls Sie keine haben. Die fertigen Puffer erst auf Küchenkrepp legen und dann auf eine Platte, die Sie im Ofen warmhalten, während Sie den Rest braten. Irgendwem anders in der Küche zurufen, dass Sie vergessen haben, sich um den Salat zu kümmern, und diese Person den Salat machen lassen. Der ist eh nur Deko eigentlich, und damit Sie sich nicht fühlen wie ein gieriges Schwein, das sich von Fett und Alkohol ernährt.

Und dann: Wodka einschenken, Prost, Puffer auf den Teller, großen Klacks Sauerrahm oder das vegane Äquivalent drauf, etwas kleineren Klacks Kaviar drauf. Davon essen Sie ein paar Runden und dann die letzte Runde mit Apfelmus. Vor jedem neuen Puffer schenken Sie allen ein neues Glas Wodka ein und stoßen an auf Feminismus und Revolution. Dabei denken Sie an Virginia Woolf, die schrieb: "Man kann nicht gut denken, gut lieben, gut schlafen, wenn man nicht gut gespeist hat."

Und damit ein schönes neues Jahr für alle, mit viel guten Gedanken, Liebe und Schlaf.