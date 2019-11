Rechte Gesundheitspolitik Weniger Dystopie wagen

Beim Begriff "Bevölkerungspolitik" denken viele Leute an die Einkindpolitik in China oder andere historische Versuche, die Bevölkerung eines Landes zu verringern oder zu vergrößern, indem Maßnahmen getroffen werden, die regulieren sollen, wie viele Kinder geboren werden.

Man denkt dabei nicht unbedingt an Deutschland. Man denkt vielleicht, wenn man zum Beispiel "The Handmaid's Tale" von Margaret Atwood kennt oder andere dystopische Romane, in denen autoritäre Regime Geburten überwachen, auch an solche Fälle: In dem von Atwood entworfenen Staat Gilead grüßen die Leute sich mit "blessed be the fruit". Sie sind besessen von Fruchtbarkeit und Schwangerschaft, weil beides rar geworden ist.

Nun gibt es aber Nachrichten, bei denen ich mich frage, wie weit entfernt wir von diesem "blessed be the fruit" sind, von dieser Obsession, dass jede Schwangerschaft ausgetragen werden sollte. In Deutschland wird es nach Recherchen der "taz" immer schwieriger, eine Arztpraxis oder Klinik zu finden, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Es gibt Regionen, in denen Frauen 150 Kilometer fahren müssen, um einen Abbruch durchführen zu lassen. Gerade erst wurde bekannt, dass in Flensburg zwei kirchliche Kliniken zusammengelegt werden und dabei - auf Wunsch des katholischen Teils - die Möglichkeit, Abtreibungen durchzuführen, abgeschafft wird, außer für Notfälle, etwa bei Lebensgefahr.

Es gibt Proteste dagegen, darunter einen offenen Brief, in dem beschrieben wird, dass die Anzahl der Praxen, die in Flensburg Abtreibungen durchführen, seit 2012 von neun auf vier gesunken ist. Wenn die Zahl der Praxen sinkt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb der gesetzlichen Frist keinen Termin mehr bekommt oder sehr weit fahren muss, um einen zu bekommen.

Immer weitere Einschränkung der Rechte von Schwangeren

Dafür, dass Deutschland sich für ein fortschrittliches Land hält, ist die Abtreibungssituation unendlich peinlich. Dass sie peinlich ist, ist natürlich nicht das allererste Problem. Bei Peinlichkeit geht es um Dinge wie Ehre und Stolz, und die Ehre Deutschlands ist komplett egal im Vergleich zur Frage nach der Selbstbestimmung der hier lebenden Schwangeren, aber man kann das ruhig mal sagen, es IST dennoch peinlich ohne Ende. Denn die aktuelle Entwicklung bedeutet eine immer weitere Einschränkung der Rechte von Schwangeren.

Apropos Einschränkung. In den letzten Tagen haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass diverse Medien auf ihren Titelseiten über die angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit in Deutschland berichteten. Ich schätze die Kritik daran, glaube aber auch, dass man sich von Metadiskussionen allzu leicht ablenken lassen kann: Denn all die Reaktionären und Rechten, die davon reden, dass man angeblich nichts mehr sagen dürfe, halten sich ja selbst überhaupt nicht an diese vermeintlichen Regeln. Im Gegenteil. Sie brechen sie beständig und schaffen damit auf die Dauer neue Normen.

Die AfD will Menschen nach ihrer "Nützlichkeit" bewerten

Die AfD-Fraktion hat, um ein Beispiel zu nennen, im August im Bundestag eine Kleine Anfrage gestellt (PDF), die kaum beachtet wurde, obwohl sie gelinde gesagt ein Alptraum ist. Die AfD will darin von der Bundesregierung wissen, "welche volkswirtschaftlichen Verluste ... durch die nicht genutzten Erwerbspotentiale von Menschen mit psychischen Erkrankungen (psychiatrischen Diagnosen) bzw. Beziehern von Erwerbsminderungsrenten aufgrund einer psychischen Erkrankung (psychiatrischen Diagnose) verbunden" sind. Natürlich aufgeschlüsselt nach Geschlecht und der Frage, ob diese Menschen Deutsche sind oder nicht. Im Klartext: Wie sehr liegen dem deutschen Volke psychisch Kranke auf der Tasche, und wie viele davon sind Ausländer?

MEHR ZUM THEMA 100.000 Abtreibungen pro Jahr Welche Gründe stecken dahinter?

Wie das "Ärzteblatt" berichtet, wäre die Anfrage noch weniger beachtet worden, wenn nicht die Diakonie Deutschland und der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe darauf hingewiesen hätten - und zwar bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der nationalsozialistischen "Euthanasie"-Morde.

Jetzt mögen Leute einwenden, dass eine Kleine Anfrage der AfD zunächst nicht viel bedeutet, die Partei stellt ständig Anfragen. Aber warum sollte eine Partei diese Informationen haben wollen, wenn nicht, um Menschen nach ihrer "Nützlichkeit" zu bewerten? "Hinter der Frage darf die Vorstellung vermutet werden, dass psychisch Kranke die Volkswirtschaft und die Sozialsysteme belasten", hieß es im "Ärzteblatt", mit Verweis auf die Vorstellung der Nationalsozialisten vom "gesunden Volkskörper": "Zu hoffen ist, dass die Bundesregierung die Antwort auf die AfD-Frage zurückweist."

Hat sie nicht. Die Bundesregierung hat die Fragen fein säuberlich beantwortet, sofern dazu Daten vorlagen (PDF). Die Sache wird absolut nicht weniger gruselig, wenn man weiß, dass Gesundheitsminister Jens Spahn eine riesige Datensammlung aller gesetzlich Versicherten anlegen will, um sie der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Nun könnte man sagen: Das Problem mit der schlechten Versorgung von Schwangeren, die eine Abtreibung durchführen lassen wollen, und das Problem mit der AfD, die wissen will, wie viele psychisch kranke Ausländer dem guten Deutschen das Geld aus der Tasche ziehen, sind zwei Paar Schuhe. Theoretisch ja. Praktisch betreffen beide Probleme die Würde von Menschen, und sie sind extreme Schritte zurück: Schwangerschaftsabbrüche sind Teil einer grundlegenden Gesundheitsversorgung, sie sollten einfach und kostenlos zugänglich sein.

Preisabfragezeitpunkt:

06.06.2019, 13:21 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Margarete Stokowski

Untenrum frei Verlag: Rowohlt Taschenbuch Seiten: 256 Preis: EUR 12,00

Und psychische Krankheiten sind etwas, das jeden treffen kann - wer danach fragt, welche finanziellen Einbußen durch sie entstehen, wird höchstwahrscheinlich nicht finden, dass ein Staat psychisch kranken Menschen bedingungslos jede Hilfe zukommen lassen muss, die sie brauchen, um ein möglichst würdevolles, selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Die "FAZ" hat vor wenigen Tagen einen Text von 1929 noch einmal neu veröffentlicht, in dem es darum ging, ob die NSDAP im badischen Landtag eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Nein, befand der Text. Der Nationalsozialismus müsse "der Republik ein Stachel zur Selbstkritik sein", und: "die Republik ist robust genug, um solche unablässige Selbstkritik ertragen zu können".

Wir wissen, wie es ausging. Gleichzeitig feierte die "FAZ" vor wenigen Tagen auch mit AfD-Chef Gauland ihren Geburtstag . Wie viele Rosen kann man diesen Leuten auf den Weg streuen?