Gleichberechtigung, Lakritz, Alkohol Von Finnland lernen

Obwohl ich jetzt schon auf den Tag genau vier Jahre hier schreibe und diese Kolumne "Oben und Unten" heißt, ging es bisher beachtlich wenig um Norden und Süden. Jetzt aber. Zumindest um Oben, beziehungsweise den Norden, beziehungsweise Finnland. Es ist das beste Land, nach meinem aktuellen Recherchestand. Nun war ich natürlich noch nicht in allen Ländern der Welt, ich reise insgesamt nicht viel und nie weit, aber einmal im Jahr muss ich nach Finnland, weil dort vieles besser ist als woanders.

Es fängt damit an, dass es sehr leer ist. Finnland ist fast genauso groß wie Deutschland, aber es gibt nur 5,5 Millionen Leute dort. Die paar Finninnen und Finnen, die es gibt, ernähren sich wie niedliche Wichtel von Beeren, Fisch, Zimtschnecken und Lakritze, dazu trinken sie irre Mengen Kaffee (manche sagen, pro Kopf den meisten weltweit, auf jeden Fall aber den meisten in Europa).

Alkohol gibt es auch ein bisschen. Eine Art Nationalgetränk ist Lonkero, Grapefruitlimonade mit Gin, kann man fertig kaufen oder selber mischen, bestes Getränk. Ich versuche ab und zu ein paar Wörter Finnisch zu lernen mit einem Audiokurs, und obwohl der Kurs insgesamt sehr kurz ist und sich auf Grundlagen beschränkt, lernt man darin auch die Formulierungen "auf ex trinken", "trinken wir noch einen", "ich bin etwas beschwipst", was ich bei anderen Sprachen noch nicht so gesehen habe. Finnisch ist außerdem die wohl einzige Sprache auf der Welt, die einen eigenen Begriff dafür hat, sich allein zu Hause in Unterhose zu betrinken ("kalsarikänni"), denn FinnInnen ist nichts Menschliches fremd.

"Nein" heißt gesprochen "ey", das ist für mich als Neuköllnerin recht intuitiv. Der Rest der Sprache ist hauptsächlich ein Wahnsinn aus extrem langen Wörtern, was aber dadurch wiedergutgemacht wird, dass es außerdem auch lauter Begriffe gibt, die auch so verständlich sind (hotelli, posti, wurst, halli, automaatti, kioski).

Deutsche Disziplin, finnische Entspannung - sogar in der Sauna

Finnland gibt es als Staat noch nicht so lange, was praktisch ist, weil es dadurch in der Geschichte noch nicht so viele Gelegenheiten hatte, sich schlecht zu benehmen. 1906 führte Finnland als erstes Land in Europa das Frauenwahlrecht ein, in allen möglichen Statistiken zur Gleichberechtigung und Bildung ist Finnland immer weit oben mit dabei. Es gibt zugegebenermaßen auch dort eine rechte Partei im Parlament, denn das komplette Paradies kriegt man dort auch nicht.

Den Unterschied zwischen Deutschland und Finnland kann man wahrscheinlich beim Besuch einer öffentlichen Sauna am deutlichsten erleben. In Deutschland hängt in so ziemlich jeder öffentlichen Sauna ein Schild, das auf die Handtuchpflicht hinweist, Aufgüsse finden zu festen Uhrzeiten statt und wer eine Minute zu spät kommt, darf nicht mehr rein.

Ich kenne mehrere Leute, die dick sind und sich mit ihrem Körper nie in eine deutsche Sauna trauen würden, denn Sauna in Deutschland ist immer leider auch Leistungsabgleich der bisher geleisteten Körperertüchtigung. Und Disziplin. Neulich war ich mit einer Freundin in Berlin im hippen "Vabali"-Spa, und der Aufgießer kündigte seine Tätigkeit ohne mit der Wimper zu zucken so an: "Hallo meine heißgeliebten Saunafreunde, ich habe euch hier einen zwölfminütigen Aufguss der Intensitätsstufe 2 mitgebracht, währenddessen wird bitte nicht geredet oder geflüstert... pssst." Das ist Deutschland.

Geht man in Finnland in eine öffentliche Sauna - die dort traditionell geschlechtergetrennt ist -, sieht man Menschen in allen erdenklichen Körperformen und Zuständen. Sehr dicke, sehr dünne, alte, junge, alle entspannt, manche plaudern, manche schweigen. Während man in Deutschland eine Art staatsgefährdende Tat begeht, wenn man kein zwei Quadratmeter großes Handtuch unter sich legt, legen Finninnen oft gar kein Handtuch drunter oder nur ein kleines Gästehandtuch, auch wenn es von der Fläche her halb so groß ist wie ihr Hintern. Den Aufguss macht, wer Lust hat, sofern alle anderen einverstanden sind. Nimm das, Deutschland.

Als ich das erste Mal nach Finnland kam, vor ungefähr sechs Jahren, stand ich mit meinem damaligen Freund vor dem Bahnhof und wir versuchten uns anhand eines Stadtplans zu orientieren, als uns eine Frau ansprach. Generell passiert es in Finnland äußerst selten, dass man einfach angesprochen wird, weil FinnInnen Privatsphäre irgendwie besser verstehen, aber diese Frau sprach uns an und fragte, ob wir etwas brauchen, und weil ich aus Berlin komme, dachte ich natürlich, dass sie uns abziehen will. Wollte sie nicht.

Sie war einfach eine Lehrerin, die vom Einkaufen kam und uns letztendlich die 20 Minuten zu unserem Hotel smalltalkend begleitete, und uns dabei eine halbe Stadtführung gab. Wirklich eine halbe Stadtführung, übrigens, denn Helsinki ist sehr klein, man kann alles zu Fuß machen. Oder per Fahrrad: Es gibt eine Art Autobahn für Fahrräder, und es gibt Pläne, das Stadtgebiet in Zukunft von privaten Autos zu befreien, damit mehr Platz für Menschen ist.

Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber insgesamt ist alles menschenfreundlicher ausgelegt. Es gibt keine 1- und 2-Cent-Stücke, Preise werden einfach gerundet. Es gibt die Mumins, es gibt WLAN hinter jedem Busch, es gibt Lakritzeis, es gibt einen Bidet-Duschkopf an so ziemlich jedem Klo, die Einkommen sind öffentlich, es gibt ein Wort für "er" und "sie".

Finnisches Design sieht durchgängig sehr gut aus, was irgendwie logisch ist, denn wer ein halbes Jahr quasi im Dunkeln sitzt, braucht zumindest eine gute Inneneinrichtung. Finnische Frauen sind auffällig oft sehr bequem angezogen und wenig geschminkt. Das Straßenschild für "Gehweg" ist in Deutschland ein Mensch mit Rock und einem Kind an der Hand. In Finnland sind diese Straßenmarkierungen auf die Gehwege aufgemalt, und die Person, die das Kind an der Hand hält, trägt eine Hose. Kleiner Unterschied, aber ein Unterschied.

Der einzige Nachteil in Finnland ist, dass alles sehr teuer ist, ähnlich teuer wie in Zürich, ein Kaffee und ein Stück Kuchen im Café können ohne Weiteres 20 Euro kosten. Die wenigen bettelnden Menschen, die es gibt, fragen dementsprechend auch nicht wie in Berlin nach ein paar Cent, sondern gleich nach drei Euro. Finanziell ist es in Finnland oft kein Spaß, aber auch da kann man sich etwas von Finnland abgucken, mentalitätsmäßig: Es gibt ein finnisches Wort, "sisu", das als unübersetzbar gilt und eine angeblich typische finnische Geisteshaltung beschreibt: Durchzuhalten und weiterzumachen in anscheinend ausweglosen Situationen.

Man könnte das für eine eigenartige Nationalromantik halten, aber wenn man einmal bei Regen und Kälte durch Helsinki läuft, sieht man, dass das sehr praktisch gemeint ist. Wenn FinnInnen sehen, dass draußen 12 Grad sind und es in Strömen regnet, denken sie sich: Perfekt, gleich mal eine Runde am Meer langjoggen. Der seit langem in Finnland lebende deutsche Autor Roman Schatz beschreibt es so: "Mit einem unheimlichen Leuchten in den Augen weiterzumachen, wo jeder normale Mensch aufgeben würde, entspricht dem Selbstverständnis der Nation." Ich find's recht inspirierend in politischen Zeiten wie diesen. In diesem Sinne, auf die nächsten vier Jahre, kippis (prost).