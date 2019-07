Sebastiao Salgados Goldmine-Fotos "Das Grauen ästhetisiert"

Viele der Männer tragen lediglich Lumpen als Lendenschurz, der Rest ihrer Körper wird von Schlamm bedeckt. Nur die dunklen Augen blicken gequält aus den starren, verkrusteten Gesichtern, einige gehören zu Teenagern, andere sind hochbetagt.

Tausende Leiber wimmeln auf den Fotos von Sebastiao Salgado, wie auf Schlachtengemälden oder Höllenbildern von Hieronymus Bosch - nur dass diese Fotografien echt sind, und die Menschen darauf sich freiwillig in diese Hölle begaben, weil sie auf das große Glück hofften. Sie suchen nach Goldkörnern, verborgen in schmieriger Erde.

Barfüßig schleppen die Goldgräber ihre Säcke, mit Schlamm gefüllt, die sie mit einer Hand auf den Schultern sichern, während sie über breite Holzleitern aus dem riesigen Loch herausklettern und danach über schlammige Abhänge wieder in den Abgrund des Amazonas-Regenwaldes rutschen.

Ästhetik des Grauens

Mit diesen Szenen wurde der brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado berühmt. In diesem Jahr wird ihm der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Erstmalig erhält ein Bildkünstler den Preis, der bisher Sprachkünstlern vorbehalten war - denn Salgados Bilder sind so eindringlich, so wirkungsvoll, dass man sich ihnen nicht entziehen kann. Er hat das Grauen ästhetisiert - was man nicht gut finden muss. Fest steht aber: Seine Bilder sprechen zum Betrachter.

Salgado ist seit diesen Aufnahmen ein Mahner ohne Worte. Seine vielen Bildreportagen zeigen die Ausbeutung von Menschen und Natur, es geht um soziale Gerechtigkeit, Vertreibung, Flucht und Naturschutz. Regisseur Wim Wenders fühlte sich von einer Szene aus Serra Pelada so berührt, dass er 2014 die Hommage "Das Salz der Erde" über Salgado drehte.

Die Aufnahmen aus der Mine erscheinen nun erneut in einem opulenten Bildband. "Gold" heißt er verheißungsvoll, gedruckt in glänzenden Lettern, doch innen zeigt er Qual und Gier von 50.000 Bergleuten.

Preisabfragezeitpunkt:

15.07.2019, 12:47 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Sebastião Salgado, Alan Riding

Sebastião Salgado. Gold Verlag: TASCHEN Seiten: 208 Preis:

"Die meisten Journalisten würden da nur einen Tag bleiben. Ich blieb über einen Monat", berichtete Salgado über seine Zeit in der Mine im Jahr 1986 in einem Gespräch mit dem Journalisten Alan Riding zur Veröffentlichung des Bildbands. "Als ich in der Mine ankam und in dieses Loch blickte, sah ich dann eine Masse von Menschen, die alle ohne irgendwelche Hilfsmittel mit der bloßen Hand gruben. Ich dachte, das kann nicht wahr sein - ich hatte die Minen König Salomos vor Augen. Das Geräusch der auf den Boden hämmernden Spitzhacken klang wie das Geräusch in den Seelen dieser Schürfer. Sie waren zu Sklaven des Goldes geworden."

Alles steht auf dem Spiel

Dem Goldrausch erlagen in den Achtzigern Menschen aller Kultur- und Bildungsstufen. Es gab viele Unfälle, keine medizinische Versorgung, massive Spannungen mit der Polizei. Er habe in einer anderen Mine einen Arbeiter getroffen, der mehr als 40 Jahre hoffte, am nächsten Tag reich zu werden und zu seiner Familie zurückzukehren, berichtet Salgado. "Das macht Gold aus einem. Was hat dieses leblose Metall nur an sich, dass es die Menschen dazu bringt, ihre Heimat zu verlassen, all ihre Habe zu verkaufen, um ihr Leben, ihre Knochen und ihre Gesundheit für einen Traum aufs Spiel zu setzen?"

Sechs Bilder aus Serra Pelada schickte Salgado seinerzeit zum "New York Times Magazine". Monochrom zu fotografieren, war 1986 nicht state of the art, doch als die Bilder in der Redaktion eintrafen, herrschte vollkommene Stille. "In meiner ganzen Karriere bei der Times habe ich niemals erlebt, dass Redakteure so auf eine Serie reagierten", erinnert sich der damals zuständige Fotoredakteur. In "Gold" kann man diesen Moment nun nachfühlen, schwankend zwischen Schock und Bewunderung, und dann weiß man, warum dieser Bildkünstler für sein Lebenswerk den Friedenspreis der Buchmesse verdient hat.