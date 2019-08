Schloss Bellevue Steinmeier dekoriert mit DDR-Kunst um

In der Eingangsgalerie von Schloss Bellevue, durch die praktisch alle Besucher kommen, sind nun fünf großformatige Bilder von DDR-Künstlern zu sehen; Werke von Hartwig Ebersbach, Günter Firit, Angela Hampel, Harald Metzkes und Trak Wendisch. Zum 30. Jubiläum des Mauerfalls hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Gemälde aufhängen lassen. Er will so an die friedliche Revolution erinnern, "die vor 30 Jahren im Sommer mit den Fluchtbewegungen ein erstes Beben spüren ließ", von den Oppositionsbewegungen vorangetrieben worden sei und mit der Öffnung der Berliner Mauer einen "welthistorischen Höhepunkt" erreicht habe.

Die Bilder hingen dort "als Verbeugung vor allen, die im Jahr 1989 den Mut aufgebracht haben, auf die Straße zu gehen", sagte Steinmeier. Mit ihnen verbeuge er sich auch vor allen anderen Künstlern in der DDR, die etwas riskierten und statt der verordneten, parteilichen Sicht auf die Welt ihrem eigenen Gewissen folgten.

Bernd von Jutrczenka/ DPA Steinmeier und das Gemälde "Januskopf" (1977) von Harald Metzkes

Die Leihgaben aus Berlin, Dresden und Halle (Saale) entstanden in der Zeit nach der Ausbürgerung des regimekritischen Liedermachers Wolf Biermann 1976 bis zum Mauerfall 1989. In Bellevue sollen die Bilder bis zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung im Oktober kommenden Jahres hängen. Auch die Besucher des Bürgerfests im Schloss Bellevue an diesem Samstag können sie sehen.

Lesen Sie hiereinen Text über die Ausstellung von DDR-Kunst im Düsseldorfer Museum Kunstpalast, deren Schirmherr ebenfalls der Bundespräsident ist.