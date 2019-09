"Der verspottete Jesus" von Cimabue Gemälde eines florentinischen Meisters in Küche entdeckt

Der Florentiner Cimabue alias Ceno Di Pepo (1272-1302) ist einer der bekanntesten, italienischen Maler und Mosaikkünstler der Vorrenaissance. Werke seiner Christus-Reihe hängen in Museen in London und New York - und bis vor kurzem in der Küche einer alten Dame in der Compiègne, nördlich von Paris. Lange hielt sie das Christus-Bild für eine einfache Ikone.

Erst als die Besitzerin das Bild verkaufen wollte, kam sein wahrer Wert ans Licht. Das Auktionshaus Actéon in Compiègne ließ es von dem Kunstgutachter Eric Turquin untersuchen. Und der stellte fest: Bei der von einer Menschenmenge umstellten Christus-Figur handelt es sich um das Bild "Der verspottete Christus" von dem florentinischen Meister Cimabue aus dem 13. Jahrhundert. "Selbst wenn das Gemälde düster wirkt, zeigt es eine Vielzahl von Emotionen in den Gesichtern und den Gesten", erklärte Turquin.

Der Gutachter schätzt den Wert des Bildes auf vier bis sechs Millionen Euro. Es soll am 27. Oktober versteigert werden.