"Fridays for Future"-Aktionstag Politik ist keine Fernsehsportart

Neulich beobachtete ich eine Menge grüner Sittiche, die aus den Fugen an der Fassade eines Kastenbaus aus den Sechzigerjahren Sand und Steinchen herauspicken. Einen benachbarten Baum haben sie zu ihrer WG gemacht, es wird geflattert und gekreischt und es klingt alles wie in einer Naturdoku aus Costa Rica, aber die Vögel wohnen und arbeiten in Wiesbaden und es ist Mitte November. In Paris bleiben die Heizstrahler über den Caféterrassen ausgeschaltet - nicht aus ökologischer Vernunft, sondern weil es so warm ist, dass man auch ohne die Dinger auf dem Stuhl vor dem Haus sitzen kann, ohne zu frieren: Draußen ist immer beheizt.

Der Klimawandel vollzieht sich, und er betrifft alle, es gibt kein Land, keine Region, wo seine Auswirkungen nicht zu beobachten wären. Aber die politischen Institutionen sind eigentlich noch national verfasst und durch die mächtigen Interessengruppen der fossilen Energieverbraucher leicht unter Druck zu setzen. Daher ist es wichtig, dass heute in der ganzen Welt Menschen für eine andere Art des Wirtschaftens und eine klügere Klimapolitik demonstrieren. Diese Proteste bieten eine einmalige Chance:

Zivilgesellschaftliche und politische Initiativen nicht national, sondern mit denen vieler Länder zu koordinieren.

Die Märkte für Öl und Gas sind seit vielen Jahrzehnten schon internationale Veranstaltungen, aber der Umgang mit den Folgen ihrer Produktion und ihres Konsums war das nicht; das wurde als Kollektion von Einzelfällen verhandelt und verlief im Sande.

Es geht bei den kollektiven Forderungen heute nicht um die Rettung des Planeten, der wird stets weiter rotieren, zur Not als kahler Kiesel. Zu bewahren ist, wie es die französische Philosophin Cynthia Fleury ausdrückte, die "gemeinsame Humanität der Menschheit" - dass das Leben eben auch unter den Bedingungen eines wenn möglich gemilderten, gesteuerten Klimawandels menschenwürdig bleibt.

Viele Institutionen sind schon dabei, daran zu arbeiten, insbesondere die Städte: In Indien wird an Cool Cities mit zentralen Kühlsystemen geforscht, London und Paris unternehmen einiges, um Autos aus der Stadt zu drängen und Grünflächen zu renaturieren. Es ist längst nicht genug, und damit der Takt der Reformen und Innovationen sich verstärkt, sind Proteste das beste Mittel. Dabei sollte man sich aber nicht der Illusion einer umfassenden Gemeinsamkeit hingeben, als seien alle Akteure durch Bilder von der ökologischen Katastrophe und Demonstrationen zu beeindrucken.

Einige der unangenehmsten politischen Systeme - Saudi-Arabien, Iran und Russland - beziehen ihre Macht aus den Profiten, die sie aus dem Handel mit Öl und Gas erzielen. Und mit diesen immensen Summen betreiben sie durchaus erfolgreich Politik.

Die heutigen Proteste richten sich somit nicht nur an eine einige Weltgemeinschaft, sondern direkt gegen einige der mächtigsten politischen und ökonomischen Akteure, die wir kennen. Um hier voranzukommen, braucht man politische Macht und sie ergibt sich durch Wahlen, Koalitionen und Kompromisse.

Dafür braucht man die Unterstützung von mehr Menschen, als heute schon überzeugt sind. Die Symbolik des Protests wird wichtig: Wer im Berliner Olympiastadion Politik machen will, indem dort massenhaft Onlinepetitionen unterschrieben werden, irritiert mehr, als er überzeugt. Gleiches gilt für die fiese Relativierung des Massenmords an den europäischen Juden durch Roger Hallam von "Extinction Rebellion."

Eine gute Absicht allein sorgt nicht für politische Macht und wissenschaftliche Befunde sind noch keine Gesetze.

Der nötige Wandel unserer Art, zu konsumieren, zu wohnen und zu arbeiten ist weitreichend und er braucht daher eine unabweisbare Legitimität. Sie erreicht man nur, wenn man soziale und ökologische, politische und ökonomische Aspekte zusammenführt und ein neues Zukunftsbild entwirft, etwa in dem Begriff des "Green New Deal", den die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez aufgegriffen hat. Wohnen, Nahverkehr, Arbeitswelt - die drängendsten sozialen Probleme sind auch jene, in denen der größte ökologische Effekt zu erzielen ist.

Eine Politik, die dem Klimawandel Rechnung trägt, ist alles andere als eine Verbotspolitik, sondern ein begeisterndes Zukunftsprojekt, an dem alle sich beteiligen können. So ergibt sich die Chance, dass Politik aufhört, eine Fernsehsportart zu sein, bei der alle zusehen, wie die Profis sich abmühen. Umgestaltung von Wohnquartieren, Renaturierung von Stadtwäldern, Anlage von kommunalen Gemüsegärten, Wiederbelebung von Sumpfgebieten - es gibt schier unendliche Möglichkeiten, wie Klimarettung und zivilgesellschaftliches Engagement, wie bürgernahe Politik und Vereinswesen zusammenwirken können.

Was die Natur rettet, heilt auch Ermüdungssymptome in Politik und Wohlstandsgesellschaft, darum sind heute, am freitäglichen Protesttag, neben Wut und Ungeduld auch Zuversicht, Neugier und Wagemut gefragt: Das kann ein schöner Tag werden.