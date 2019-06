Maler und Grafiker Friedrich Meckseper ist tot

Die Kunst von Friedrich Meckseper war schon immer die der Entschleunigung. Als Maler und Grafiker stellte er sie in altmeisterlicher Akkuratesse her und fesselte damit seine Anhänger. Bereits 1969 hieß es in der "Stuttgarter Zeitung" über den damals 33-Jährigen, seine eifrigsten Sammler seien solche mit einem überfüllten Terminkalender, "niemand kommt ohne seine Träume aus". Für den britischen "Guardian" war er sogar jemand aus einer "Zeit außerhalb der Zeit"; der Artikel erschien 1972 anlässlich einer Ausstellung in Düsseldorf.

Ästhetische Moden interessierten den Künstler tatsächlich nicht, Modernität sehr wohl. Seine Bilderwelt war gegenständlich und doch unwirklich, still und irritierend, stets voller Spannung. Am 5. Juni ist Friedrich Meckseper im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Architektensohn hatte in Stuttgart eine Lehre zum Mechaniker absolviert, denn er wollte sich in einem nächsten Schritt zum Lokomotivkonstrukteur ausbilden lassen. Er entschied sich dann allerdings um und schrieb sich an Kunstakademien ein, 1955 in Stuttgart, 1957 dann in Berlin.

Das Gegenteil eines lauten Künstlerstars

Einige seiner Gemälde und Druckgrafiken sehen so aus, als wäre die Welt für ihn ein geheimnisvoller Mechanismus. Immer wieder kommen technisch anmutende Details, ganze seltsame Gerätschaften und auch mysteriöse architektonische Gebilde vor. Seine Werke wurden im In- und Ausland präsentiert. Doch Meckseper suchte im Gegensatz zu vielen Kollegen nie den großen Auftritt, er war das Gegenteil eines lauten Künstlerstars.

Viele Jahre lang, von 1961 bis 1984, lebte er in der Künstlerkolonie im norddeutschen Worpswede. Dort hatte er auch Platz für eine besondere Antiquität, die er sich geleistet hatte, eine historische Schmalspur-Dampflokomotive.

Gelegentlich brach er aus diesem ländlichen Idyll aus und suchte das Abenteuer in einer ganz anderen Landschaft: Mehrmals überquerte er mit einem Gasballon die Alpen. Mitte der Achtzigerjahre zog er nach Berlin. Ab 1990 war er in zweiter Ehe mit der Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff verheiratet, für zwei ihrer legendären Bücher über einen Antihelden namens Pong gestaltete er Collagen für die Bebilderung.

Die jüngste umfassendere Ausstellung des Künstlers fand 2017 in Passau statt, im Museum Moderner Kunst.