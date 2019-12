ARD und ZDF Jugendnetzwerk funk streicht Vorzeigeprojekte

Vor drei Jahren startete funk - ein öffentlich-rechtliches Online-Content-Netzwerk für 14- bis 29-Jährige von ARD und ZDF. Die Macher bescheinigen sich bei der Bekanntheit "noch Luft nach oben", wenngleich man in der Zielgruppe laut einer Studie recht gut dastehe. Doch aktuell sorgt die Einstellung dreier YouTube-Formate für einigen Wirbel. Mehr als 70 Kanäle sind aktuell abrufbar - genauso viele Reihen haben die Macher seit Bestehen von funk auch schon wieder eingestampft. Zu den jüngsten Streichungskandidaten gehört "100percentme", ein Kanal, bei dem junge Menschen mit Behinderung im Fokus stehen. Es seien "quantitative und qualitative" Ziele nicht erfüllt worden, weshalb man das Format zum Jahresende einstellen werde.

Konkret ging es wohl um Metriken für die Abonnentenzahl bei YouTube, aber auch Faktoren wie die Verbreitung bestimmter Geschichten bei in der Zielgruppe wichtigen Influencern. Der Kanal wurde vom Junge-Leute-Magazin "Vice" für funk produziert. Das Themenfeld ist in der allgemeinen Medienlandschaft kaum präsent, weshalb der Start von "100percentme" im April 2019 auch öffentliche Aufmerksamkeit bekam.

Nutzer finden zur Einstellung heftige Worte. So heißt es in den Kommentaren bei YouTube, dass mit dem Rundfunkbeitrag auch Formate finanziert werden sollten, "die nicht so viel Reichweite haben, aber von sozialer, politischer oder anderer wichtiger Bedeutung" seien. Bei funk heißt es, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch es sei dem Netzwerk wichtig, "alle Kanäle gleichzubehandeln". Man versuche, auch zukünftig Menschen mit Behinderungen "besser und selbstverständlicher einzubinden". Wie genau, verrät funk nicht. Man untertitele immerhin einen Großteil der funk-Inhalte professionell.

Vergleichsweise wenig Recherchejournalismus

Auch der Kanal "Softie" soll eingestellt werden, in der funk-Eigenbeschreibung "das Zuhause der queerfeministischen Community im Internet." Laut einer funk-Sprecherin würden die Themen, die diesen Kanal erfolgreich gemacht hätten, auch in anderen funk-Formaten aufgegriffen werden. Die bestehen auch und vor allem aus Kurzweilinhalten - klassischer Recherchejournalismus, immerhin ein Grundpfeiler im Programmauftrag von ARD und ZDF, kommt vergleichsweise wenig vor.

Trotzdem soll auch "Jäger & Sammler" der Streichung zum Opfer fallen. Es handelt sich hierbei um ein Informationsformat, das gemeinsam mit der Redaktion der ZDF-Sendung "Frontal 21" produziert wird.

Eine der Begründungen für die Einstellung: "Jäger & Sammler" verdanke seine Reichweite zu großen Teilen Facebook. Doch die Facebook-Nutzer sind offenbar zu alt. "Die Plattform wurde allgemein im Verlauf zu alt für unsere anvisierte Zielgruppe", sagt die funk-Sprecherin. Man wolle zukünftig neue Wege in der Konzeption investigativer Formate gehen und habe bereits Personal und Budget eingeplant.

Das gebührenfinanzierte funk-Netzwerk steht unter strengen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages. Es muss jung bleiben, da die Zielgruppe fest als die der 14- bis 29-Jährigen definiert ist. Dazu gehört eine festgelegte Überprüfung aller Formate in Form von Gesprächen mit den Produzenten, die mindestens jedes halbe Jahr stattfinden. Das jährliche Budget für funk aus dem Rundfunkbeitrag liegt bei etwa 45 Millionen Euro. Ein Drittel davon kommen vom ZDF und zwei Drittel von der ARD. Die Inhalte sind auf YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok und Instagram sowie auf der funk-Webseite abrufbar.