Zeichner der Knollennasen Cartoonist Mordillo ist tot

Der argentinische Cartoonist Guillermo Mordillo ist tot. Nach Berichten der Zeitung "El Pais" und der Nachrichtenagentur Efe starb der Zeichner am Samstag auf Mallorca, wo er ein Haus besaß. Das bestätigte seine Familie.

Dass er Zeichner werden wollte, das wusste Mordillo schon ganz früh. "Es war der zweite Tag nach meiner Geburt. Am ersten wurde ich geboren, am zweiten dachte ich: 'Ich will ein Karikaturist werden'", sagte er in einem Interview. Anfangs illustrierte er Kinderbücher, dann einige Märchenfilme. Anfang der Sechzigerjahre verließ Mordillo Südamerika und ging nach New York. Dort engagierte ihn das Filmstudio Paramount Pictures und Mordillo hauchte Cartoon-Serien wie "Popeye" Leben ein.

Der internationale Durchbruch gelang dem Cartoonisten dann allerdings in Europa: 1963 reiste er nach Paris - angeblich ohne französisch zu sprechen - und begann, seine heute populären Figuren zu kreieren. Knollennasen, kugelrunde Augen, ein paar Haare dazu und runde Gliedmaßen, Mordillos humorvolle Maskottchen sehen sich alle ähnlich. Und kommen ohne Sprache aus, denn Gestik und Mimik reichen aus, um zu verstehen, wie sich fühlen.

United Archives/ imago images Kommen ohne Sprache aus und machten ihren Zeichner weltberühmt: die runden Figuren Mordillos

In den Siebzigerjahren machten sie ihren Schöpfer weltweit berühmt: Nach dem Erfolg der Cartoon-Serie "Das Piratenschiff" waren Poster, Schulartikel, Plüschtiere, Bücher, Spielfiguren mit Mordillos Figuren überall gefragt. In Deutschland waren sie zum Beispiel in den Werbespots der ARD-Fernsehlotterie "Ein Platz an der Sonne" zu sehen.

"Wir brauchen Humor, weil wir in einer Welt leben, die nicht zu hundert Prozent glücklich ist", sagte Mordillo einmal. Nun ist der Künstler gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.