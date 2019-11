"Monopol"-Kunst-Rangliste Hans Haacke ist der Einflussreichste

Der Konzeptkünstler Hans Haacke steht in diesem Jahr auf dem ersten Platz im Ranking des Kunst-Magazins "Monopol". In der Liste werden die einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt gekürt. Schon vom Beginn seiner Karriere an hätte Haacke "politische Wachsamkeit, direkte Debattenbeiträge, Unbestechlichkeit und nicht zuletzt scharfe Institutionskritik, auch auf die Gefahr hin, die eigene Karriere zu gefährden", bewiesen, begründet die Redaktion des Magazins ihre Wahl. Seine gesellschaftskritische Kunst sei heute relevanter denn je.

Zum Jahresende wählt das Berliner Magazin alljährlich im Austausch mit Kunstexperten die bedeutendsten Kunstschaffenden, Galeristen, Kuratoren und Sammler der internationalen Kunstwelt aus. Der 83-jährige Haacke lebt seit den Sechzigern in New York und gehört zu den prominentesten politischen Künstlern aus Deutschland. Mit der Geschichte und der Bevölkerung seines Herkunftslandes beschäftigt sich Haacke in seiner Kunst.

DPA Haacke-Werk "Der Bevölkerung"

Eines seiner bekanntesten Werke ist die Installation "Der Bevölkerung" im Lichthof des Reichstags in Berlin. Dort ließ er vor 20 Jahren ein überdimensionales Blumenbeet aufschütten, in dessen Mitte "Der Bevölkerung" stand. Die Arbeit bezieht sich auf den Schriftzug "Dem deutschen Volke" auf dem Reichstagsgebäude.

2006 hatte Haacke in den Fenstern der Kunstakademie in Berlin Plakate aushängen lassen, auf denen die Schicksale von 46 Todesopfern rechtsextremer Gewalt in Deutschland seit 1990 dokumentiert wurden. 2017 ließ er Banner mit der Aufschrift "Wir (alle) sind das Volk" drucken. Im Oktober 2019 wurde Haacke in Kassel mit dem Arnold-Bode-Preis ausgezeichnet.

Insgesamt räumten in der "Monopol"-Liste heuer vor allem politische Künstler ab. Der zweite Platz wird an die amerikanische Fotografin Nan Goldin vergeben, die mit ihrem Kampf gegen die Opioid-Epidemie als politische Aktivistin geehrt wird. Politische Kunst rückt wieder in den Fokus, unter anderem auch bei der Biennale in Venedig oder der Documenta in Kassel.

Unter den Top 10 sind noch die Frankfurter Museumsdirektorin Susanne Pfeffer, die Direktorin der britischen Tate-Museen Maria Balshaw, die Künstlerin Hito Steyerl und die Künstler Arthur Jafa und Tomás Saraceno.