Heiligabend mit den Liebsten Mit diesen Smalltalk-Themen kommen Sie entspannt durch die Feiertage

Die Leute fragen mich immer: Frau Stokowski, wie schaffen Sie es nur, immer so ruhig und sachlich zu bleiben, immer alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, so ausgeglichen zu sein? Ach ja, sage ich dann immer, das macht das Alter. Es lässt mich milde werden und gerecht.

Gute Voraussetzungen, um in meiner Weihnachtspredigt ein paar Tipps zu geben, wie Sie ganz lässig durch die Feiertage mit Ihrer Familie kommen. Angeblich leben wir in turbulenten Zeiten, aber die Zahl der Leute, die angeben, dass die Familie ihnen sehr wichtig ist, ist auffällig konstant. Laut einer Allensbach-Umfrage sagten in den vergangenen fünf Jahren immer ziemlich konstant gut 55 bis knapp 57 Millionen Deutsche, dass sie "großen Wert darauf legen, sich für die Familie einzusetzen bzw. für die Familie da zu sein". Sehr gut.

Es ist allerdings so eine Sache mit diesen Umfragen, man munkelt ja, dass Leute da oft eine visionär vorbildliche Version ihrer selbst entwerfen oder ein Idealbild ihrer Familie - soziale Erwünschtheit nennen das die Soziologen. "Meine Familie streitet sich immer über die Weihnachtsfeiertage", dieser Aussage stimmten zuletzt nur fünf Prozent der Befragten zu, das ist völlig unglaubwürdig, aber interessant, und immerhin auch: eine Tradition. (Lesen Sie hier, was ich über deutsche Weihnachtslieder denke)

Für die gepflegte Weihnachtskonversation brauchen Sie erst mal ein entspanntes Smalltalk-Thema. Aktuelle Anlässe bieten sich an. Fangen Sie mit etwas Einfachem an. Das Wetter zum Beispiel. Hier lässt sich leicht eine Dramaturgie aufbauen. Erst mal sagen Sie, wie schade Sie es finden, dass es mal wieder nicht geschneit hat (außer Sie leben auf der Zugspitze). Vom Wetter kommt man dann schnell zum Klima, und da können Sie langsam anfangen, sich auch ein bisschen um die Optimierung Ihrer Familie zu kümmern. Sagen Sie zum Beispiel: "Schade, dass wir dieses Jahr wieder eine Tanne gekauft haben. Der arme Baum! Hätten wir nicht auch einfach einen Pappaufsteller von Greta Thunberg schmücken können? Das schulden wir ihr doch mindestens!" Damit sollten Sie fürs Erste gut reinkommen.

Aggressionen nicht in sich hineinfressen!

Beim Essen bietet es sich an, mit jedem Gang - falls es denn mehrere gibt - ein neues Thema anzuschneiden. Falls es nur einen Gang gibt, dann machen Sie das bei jedem Würstchen, das Sie zum Kartoffelsalat essen oder bei jedem Raclette-Schäufelchen oder bei jedem Happen, den Sie ins Fondue tunken. "Veggie-Day" macht sich hier sehr gut als Anreger. Oder auch: Unisextoiletten, Springer-Enteignung und ob man noch Harry Potter lesen darf (Sie sagen natürlich: nein). Oder auch: Abschaffung des Wahlrechts für die Leute aus den Babyboomer-Jahrgängen. Hauptsache, es geht entspannt zu.

Apropos Essen. Wichtig ist, dass Sie eventuelle Aggressionen nicht in sich hineinfressen, falls es mal einen Dissens geben sollte, was ja nur ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie ist. Wut reinfressen ist ungesund, vor allem an Weihnachten, wo man ja eh ständig frisst. Profis haben für solche Fälle eine Handpuppe im Gepäck, eine Ente zum Beispiel, das passt auch gut zu Weihnachten. Sie nehmen dann die Ente und lassen das Tier für sich sprechen.

"Ich kann deinen ganzen verlogenen Scheiß nicht mehr hören", zum Beispiel. Wenn die andere Person dann fragt: "Was hast du gerade gesagt?", dann können Sie darauf verweisen, dass das lediglich die Ente war. Das entspannt jede Situation ungemein. Alternativ bietet sich auch ein Flipchart an, auf dem Sie alle Familienmitglieder skizzieren und die von Ihnen vermuteten passiv-aggressiven Potenziale eintragen. Wenn Sie das jedes Jahr wieder machen, kann es ein lustiges Spiel werden, sich die Diagramme der Vorjahre immer wieder feierlich anzuschauen und dabei herzlich zu lachen.

Ein gesundes Maß an Selbstverachtung

Wichtig ist, dass alles harmonisch bleibt. Das heißt aber nicht, dass Sie sensible Themen aussparen müssen, im Gegenteil. Weihnachten ist genau der richtige Zeitpunkt, die Ernte zu präsentieren, die Sie im vergangenen Jahr bei Ihrer Psychotherapeutin mühsam eingefahren haben. Die Leute lieben Ehrlichkeit und Authentizität.

Für den gemütlichen Abschluss des Abends empfiehlt es sich, all Ihre Streitigkeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Was hat Sie besonders geärgert, was ärgert Sie immer noch? So merkt Ihre Familie, dass Sie stets an sie denken und sie nicht vergessen haben. Falls Sie dabei irgendwem gestehen, dass Sie ihn oder sie schon länger nicht ausstehen können, ist das nicht so schlimm. Sagen Sie einfach zum Ausgleich, dass Sie sich selbst in Wirklichkeit auch nicht besonders gut leiden können, das kühlt die Gemüter auf angenehme Art. Stellen Sie dann etwa folgende These zur Diskussion: Ein gesundes Maß an Selbstverachtung ist im Kapitalismus ein Zeichen von Anstand. Mit großer Wahrscheinlichkeit können sich darauf alle einigen. Und damit geruhsame und entspannte Feiertage!