Holger Friedrich Neuer Herausgeber der "Berliner Zeitung" war für die Stasi tätig

Der IT-Unternehmer und Zeitungsverleger Holger Friedrich war laut "Welt am Sonntag" in der DDR als Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi tätig. Friedrich verteidigt sich - er gibt an, zu der Zusammenarbeit gezwungen worden zu sein.