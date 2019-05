"Provokante Aussagen" ORF distanziert sich von eigenem Böhmermann-Interview

Erst sendet der ORF einen Beitrag, dann entschuldigt sich die Redaktion unmittelbar dafür: Das ORF-Magazin "Kulturmontag" hatte am Montag ein Interview mit Jan Böhmermann ausgestrahlt. In diesem ging es um dessen Ausstellung im Grazer Künstlerhaus, in der sich der Satiriker mit der Identität Österreichs und des "Mutterlandes Deutschland" auseinandersetzt, wie Böhmermann selbst es beschreibt. Es ist eine Weiterentwicklung der Installation "DEUSCTHLAND", die 2017 im NRW-Forum Düsseldorf eröffnet worden war.

Die Moderatorin Clarissa Stadler kündigte das Gespräch als "polemischen Rundumschlag auf Österreich" an. In dem Gespräch arbeitete sich Böhmermann an der österreichischen ÖVP-FPÖ-Regierung um den jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ab.

Unter anderem erklärte Böhmermann, es sei "nicht normal, dass das Land von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter geführt wird". Auch sprach er von "volksverhetzender Scheiße", die der Vizekanzler auf Facebook "raushaut". Das sei "kein Zustand" - wie auch Heinz-Christian Straches verbale Angriffe auf Journalisten.

"So weit also die Ansichten des Satirikers Jan Böhmermann zu Österreich", moderierte Stadler danach das Interview ab und fuhr fort: "Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns." Anschließend ergänzte sie noch: "Aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentlich-rechtliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben."

Diese Abmoderation schien nicht eine spontane Reaktion zu sein, sondern klang für Zuschauer wie eine redaktionell abgestimmte Äußerung, wie sie bei solchen Sendungen üblich sind. Zu dem Umgang mit dem Böhmermann-Interview kündigte der ORF auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE für den Nachmittag eine Stellungnahme an, die bislang aber noch nicht einging.

Die Reaktion von Böhmermann auf die Kultur-Sendung ließ nicht lange auf sich warten. "köstlicher witz/sartiere beim kulturmontag im orf gerade, sich nach einem gesendeten interview ausdrücklich vom interviewten distanzieren", schrieb er auf Twitter. Zudem erwähnte er noch einen anderen Beitrag in dem ORF-Magazin, in dem das Wort Neonazi "weggepiepst" wurde.

köstlicher witz/sartiere beim kulturmontag im @ORF gerade, sich nach einem gesendeten interview ausdrücklich vom interviewten distanzieren und wörter bzw. satzteile wegpiepsen.



war doch ein witz/sahtire, oder?



weil, befürchte: nein.



Ohgottohgott österreich, ey. — Jan Böhmermann (@janboehm) May 6, 2019

Seit einigen Wochen wird in Österreich stark über die Unabhängigkeit von Medien diskutiert: Kurz nach Ostern hatte die rechtspopulistische FPÖ den ORF-Moderator Armin Wolf schwer attackiert, nachdem dieser ein kritisches Interview mit dem FPÖ-Generalsekretär und Spitzenkandidat zur Europawahl, Harald Vilimsky, geführt hatte.

Der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger, ehemaliger FPÖ-Chef, hatte Wolf daraufhin zu einer "Auszeit" geraten: Wenn er "Herr Wolf" wäre, würde "ich ein Sabbatical nehmen, auf Gebührenzahler-Kosten durch die Welt fahren und mich neu erfinden", hatte er der Zeitung "Österreich" gesagt. Beobachter bewerteten den Vorgang als Angriff auf die Pressefreiheit in Österreich.