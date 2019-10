Digital-Chefredakteurin Julia Bönisch verlässt die "Süddeutsche Zeitung"

"Für manche Kollegen bin ich ein Affront", hatte Julia Bönisch im Frühling in einem Gastbeitrag im Branchenblatt "Journalist geschrieben. Nun verlässt die Digital-Chefredakteurin der "Süddeutsche Zeitung" das Blatt. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung, teilte die Südwestdeutsche Medienholding SWMH mit, zu der die überregionale Tageszeitung gehört.

Der Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags, Stefan Hilscher, dankte Bönisch, die Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung" war, für ihre Arbeit: "Julia Bönisch hat maßgeblich dazu beigetragen, die "Süddeutsche Zeitung" zum führenden Nachrichtenangebot im deutschsprachigen Internet zu machen." Mit ihrer Freude am Qualitätsjournalismus und ihrer Expertise im innovativen Redaktionsmanagement habe sie wesentliche Leitplanken für künftige Entwicklung gesetzt, das Haus in den vergangenen Jahren geprägt und damit entscheidend zum Erfolg beigetragen.

Bönisch erklärte in einer Mitteilung: "Ich bedanke mich bei dem Verlag und vor allem bei meinem Team für die gute Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam viel erreicht, und darauf bin ich stolz. Doch jetzt trennen sich unsere Wege. Manchmal braucht man den Mut zu Veränderungen."

Die 39 Jahre alte Journalistin kam 2007 zu "SZ.de". Anfang 2017 wurde Bönisch dort als Chefredakteurin berufen und im Jahre darauf zudem Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung", die sowohl Print, Online als auch das Digitalangebot des Blattes verantwortet. Davor hatte Bönisch mehrere Positionen bei "SZ.de" inne. Zunächst arbeitete sie in einer Doppelspitze mit Stefan Ottlitz, der inzwischen beim SPIEGEL-Verlag angestellt ist. Ab Herbst 2017 entwickelte sie alleine das Bezahlmodell weiter und setzte Reformen in der Redaktion um.

Von Hierarchien verabschieden

Bis die Nachfolge von Bönisch feststeht, übernehmen die Nachrichtenchefs von "Süddeutscher Zeitung" und "SZ.de", Iris Mayer und Ulrich Schäfer, die Redaktionsleitung von "SZ.de" kommissarisch, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Mit dem Gastbeitrag im "Journalist" im Mai hatte Bönisch Debatten in der Branche und im eigenen Haus ausgelöst. In dem Text thematisierte sie die Anforderungen an Führungskultur in Redaktionen mit Blick auf den digitalen Wandel. Sie schrieb darin, dass eine Redaktionsleitung, die sich ausschließlich über Inhalte definiere, zunehmend der Vergangenheit angehöre.

"Stattdessen tritt eine neue Generation in die erste Reihe, die sich viel mehr als Manager und Produktchef definiert, die nicht mehr nur in Formaten und Texten, sondern in Workflows und Prozessen denkt", hieß es in ihrem Text. An anderer Stelle in dem Beitrag schrieb sie: "Wir müssen uns von gewohnten Hierarchien und linearen Top-Down-Strukturen verabschieden, ebenso wie von der strikten Trennung in Redaktion und Verlag." Gerade diese Forderung hatte für Diskussionen in der Medienbranche gesorgt.