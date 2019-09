Klimavertrauen Warum wir vom Klimawandel wissen und trotzdem nicht handeln

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Wie jüngste Umfragen in Deutschland hinreichend bestätigen, ist die Erderwärmung ein Thema, das viele Bevölkerungsschichten zunehmend beunruhigt. Die Risiken der Klimaveränderung sind von hoher politischer Bedeutung und der Klimaschutz trifft auf breite Unterstützung. Gleichzeitig ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, ihr alltägliches Verhalten zu verändern, eher gebremst. Eine Erklärung für den scheinbaren Widerspruch ist das verbreitete Klimavertrauen der Menschen.

Während der Amtszeit des New Yorker Bürgermeisters John V. Lindsay (1966-1973) wurde seine Stadt im Februar 1969 von einem außergewöhnlich starken Schneefall (Blizzard) heimgesucht, der das Leben in New York City weitgehend zum Stillstand brachte. Die Bewohner beschwerten sich natürlich lautstark bei der Regierung der Stadt und wollten dringend wissen, was die Stadt zu tun beabsichtige, um die Gefahren und die Behinderungen des Alltags durch die Schneemassen zu lindern. Es geht die Legende, dass Lindsay bloß cool geantwortet haben soll: "Gott gab uns den Schnee, und er wird ihn uns auch wieder nehmen." Zudem hat die nächste Generation der Bevölkerung New Yorks das Extremereignis des Jahres 1969 mit seinen den Alltag demobilisierenden Unannehmlichkeiten schon wieder vergessen.

Das Vertrauen in die Stetigkeit des Klimas, das von einem großen Teil der Bevölkerung geteilt wird, führt schon heute und kann in Zukunft zu massiven Konflikten von Klimafolgen und Klimaschutz führen. Der Diskussionsverlauf über die Einführung einer CO2-Steuer oder höhere Energiepreise ist nur das jüngste Beispiel dieses einschneidenden Gegensatzes zwischen der gesellschaftlichen und politischen Anerkennung der Gefahren des Klimawandels und den Zweifeln an geeigneten Klimaschutzmaßnahmen.

Zu den Autoren Privat Amanda Machin hat den Lehrstuhl für Internationale Politikwissenschaft an der Universität Witten/Herdecke inne. Nico Stehr war bis Sommer 2018 Karl-Mannheim-Professor für Kulturwissenschaften an der Zeppelin Universität, Friedrichshafen.

Es ließe sich argumentieren, dass es gerade im Fall der globalen Erwärmung darauf ankommt, dass Erkenntnisse und Tugenden, nicht Meinungen regieren sollten. Ob sich die Bevölkerung die negative Sicht auf ihre moralische und intellektuelle Kompetenz heutzutage zu eigen machen dürfte, kann bezweifelt werden, genau wie ihre Bereitschaft, sich, und sei es auf demokratische Weise, politisch entmündigen zu lassen.

Warum hält die Bevölkerung die Klimaveränderung für ein gravierendes Problem, wie jüngste Umfragen erneut bestätigen, während ihre Handlungsbereitschaft eher verhalten ist? Dass man diese widersprüchliche Haltung nicht unbedingt auf stumpfe Eigensinnigkeit oder eine störrische Zufriedenheit mit den herrschenden Lebensverhältnissen zurückführen sollte, möchten wir im Folgenden begründen.

Klima erscheint als Hintergrund, mit dem geplant werden kann

Der Geograph, Glaziologe und Klimawissenschaftler Eduard Brückner (1862-1927) hat vor über einem Jahrhundert den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen für die Gesellschaft beschrieben. Ein herausragendes Merkmal seiner Analyse ist seine vermutlich immer noch zutreffende Beobachtung, dass dem geltenden gesellschaftlichen Klimaverständnis ein fester Glaube an die Stabilität des Klimas zugrunde liegt.

Brückner macht auf die Dominanz einer anscheinend tief verwurzelten Überzeugung aufmerksam, nach der das Klima aus einer Reihe von Bedingungen besteht, die sich konsequent aus den Tages- und Jahreszyklen ergeben, welche in allen Teilen der Welt für die Unterschiede der Jahreszeiten sorgen. Trifft Brückners These auch heute noch zu?

Trotz der warnenden Hinweise auf die Wandelbarkeit und Unvorhersagbarkeit des Klimasystems, die es im Laufe der Jahrhunderte von Wissenschaftlern einschließlich Brückner gab, wird das Klima generell immer noch als ein Ensemble von konstanten, stabil bleibenden Bedingungen verstanden. Klima erscheint gewöhnlich als eine zuverlässige Ressource, als ein Hintergrund, vor dem das Leben vorausgeplant und wie geplant gelebt werden kann.

Diese Überzeugung schließt natürlich die Möglichkeit nicht aus, dass ein gewisses Maß an Störungen unvermeidlich ist: Ungewöhnliche dramatische Ereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen, Hurrikane und andere Wetterextreme geschehen nun einmal; erwartet wird aber doch, wie schon vom Bürgermeister John Lindsay, dass nach der Störung die Verhältnisse früher oder später wieder zum Normalzustand des Klimas zurückkehren und die gewohnten Routinen wieder greifen. Die Störung der Normalität ist selber normal.

Unsere Lebensweise basiert auf der Annahme eines konstanten Klimas

Das Klimavertrauen ist, psychologisch gewendet, so etwas wie eine Präferenz für Stabilität und Kontinuität. Außergewöhnliche Ereignisse stärken die Affinität zu Beständigkeit und Stetigkeit des Lebens. Starkregen beispielsweise wäre eine unübersehbare Erinnerung an das übliche Wetter.

Wir stellen fest, dass unsere Lebensweise auf der Annahme eines konstanten Klimas basiert, auf das wir vertrauen, und diese Überlegung zugleich reproduziert. Vertrauen hat ganz allgemein gesehen die Funktion, soziale Interaktion zu ermöglichen.

Niklas Luhmann schreibt über die Selbstverständlichkeit, mit der wir der Welt vertrauen: "Diesen Ausgangspunkt kann man als unbezweifelbares Faktum als 'Natur' der Welt bzw. des Menschen feststellen [...] Alltäglich vertraut man in dieser Selbstverständlichkeit" - und "Zutrauen in jenem fundierten Sinne ist für das tägliche Leben Komponente seines Horizonts, Wesensmerkmal der Welt". Indem die Gesellschaft darauf vertraut, dass das Klima konstant bleibt, kann sie die unbekannte Zukunft ausklammern.

Für Luhmann ist Vertrauen nötig, um der Unvorhersagbarkeit zu begegnen. Vertrauen "riskiert eine Bestimmung der Zukunft"; es ist eine letztlich riskante Praxis. Tatsächlich kann das Vertrauen auf konstante Klimaverhältnisse paradoxerweise gerade dazu dienen, zu verschleiern, auf welche Weise die Gesellschaften zur Destabilisierung eben dieser Verhältnisse beitragen. Denn die Aussage der Klimawissenschaftler heute, dass die Stabilität des Klimas nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann, ist höchst bedenkenswert.

Während einst das Alltagsvertrauen auf das Klima mit seiner naturwissenschaftlichen Konstruktion als stabiles globales Objekt übereinstimmte, besteht heute, wo die Wissenschaft gerade die wahrscheinliche Unbeständigkeit des Klimas aufdeckt, zwischen den gesellschaftlichen Alltagsannahmen und den herrschenden wissenschaftlichen Meinungen ein Widerspruch. Heute sind die Risiken und Herausforderungen des Klimawandels in den Vordergrund gerückt, und zwar nicht nur in der Forschung, sondern auch in einem Großteil der Analysen in den Medien und im politischen Diskurs.

Und obwohl die Realität des menschengemachten Klimawandels häufig und heftig insbesondere von den populistischen politischen Parteien bestritten wird, kommt man um seine generelle Anerkennung kaum herum. Im Zuge der wachsenden wissenschaftlichen Besorgnis über die Erderwärmung hat in den Medien ein anderes Bild vom Klima die Oberhand gewonnen: das Bild vom Klima als Quelle von Katastrophen. Hier herrscht also entschiedenes Klimamisstrauen.

Unsere These ist, dass Wahrnehmungen vom Klima und vom Klimawandel eng mit unserer Lebensweise verknüpft sind und sich nicht einfach umstoßen lassen, auch wenn sie nie ein für allemal feststehen. Das Heraufbeschwören einer katastrophalen Zukunft einerseits und das Pochen auf wissenschaftlichen Wahrheiten andererseits mögen da kaum Bewegung hineinbringen. So dürfte auch die beobachtete Zunahme von extremen Wetterereignissen nur zu einer Veränderung des Bewusstseins der Öffentlichkeit von der Normalität des Klimas führen.