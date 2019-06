Klimaschutz Warum wir strengere Regeln brauchen

Die einzige Antwort der Regierungsparteien auf die aktuelle grün-linke Bedrohung ist -mangels Argumenten - ein seltsam verzweifeltes Framing, das sich die AfD nicht besser ausgedacht haben könnte: "Verbotspartei" stöhnt es aus dem Keller des befürchteten Abstiegs.

Weil wir gerade von Wahn reden: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es erste Untersuchungen über den menschlichen Einfluss auf das Erdklimasystem. Keine Pointe. Nicht genug Maßnahmen. Bis vor Kurzem war es nicht einmal ein besonders großes politisches Thema. Außer, dass in regelmäßigen Abständen die Regierenden der Welt - also der westlichen Welt - besorgt mit den Köpfen wackelten, irgendeinen Stuss unterschrieben und weitermachten wie immer.

Die Welt meint ja auch immer Deutschland. Zumindest aus der Sicht der Deutschen. Und die großen Parteien des Landes (die Schweiz und Österreich, Europa und der Rest immer mitgemeint)

erfreuten sich am Wirtschaftswachstum

investierten in den Ausbau des Transportverkehrs auf der Straße und den Autobahnen

verteilten Abwrackprämien

förderten der Kohlebergbau

betrachteten Berichte über das Abschmelzen der Westantarktis, das den Kipppunkt wahrscheinlich überschritten hatte, und seufzten, ehe sie weiter vor sich hin regierten.

Nun ist selbst jenen, die es aus beruflichen Gründen leugnen, klar, dass sich die Erde im Ausnahmezustand einer Klimakatastrophe befindet. Erstaunlicherweise erfahren Parteien, die sich zum Handeln entschlossen haben, einen starken Zuspruch. Fast kopflos versuchen sich die regierenden Volksparteien in seltsam anmutenden Rettungsversuchen der eigenen Vorherrschaft.

Das Motto des aktuell beworbenen Lebensgefühls: Lass es sausen

Die deutsche Spaßpartei CSU findet zum Beispiel, dass Öko Spaß machen sollte. Die Gute-Laune-Fraktion der sogenannten Konservativen akzeptiert Verbote nur in mauergewordener Manifestation.

Der entfesselte Volkskörper lässt sich im Moment eben eher mit "Fun" und "Action" als mit abwägendem Verstand hinter dem Ofen vorlocken. Das Motto des aktuell beworbenen Lebensgefühls: Lass' es sausen. Befreie dich von all den Zwängen und verstaubten Moralvorstellungen. Vergiss Werte wie Menschlichkeit, Vernunft, Besonnenheit. Oder schlicht: Sag, was du denkst, tu, was du willst. Ein großartiges Motto.

Also: Lasst uns unsere Freiheit leben. Lasst uns dem folgen, was schon immer im Morast unseres Wesens lauerte. Wir können Häuser besetzen, auf der Straße Partys machen, anziehen, was wir wollen, den miesen Job wegschmeißen, die sogenannten Meinungen uns Fremder ignorieren, schwarzfahren und Hip-Hop hören, als ob es keinen Schlager gäbe. Lasst uns das Netz mit netten Bots fluten, lieben, wen wir wollen. Lasst uns dieses Leben feiern, als wäre es gleich zu Ende. Was es vermutlich auch ist, denn wenn alles so weiter geht, sterben wir aus. Schwamm drüber. Bis es so weit ist, verschwenden wir das Leben in Anarchie und Musik, in Revolution und Schwachsinn.

Die Verbotskritiker vergessen, dass das Zusammenleben viele Regeln erfordert. Früher nannte man sie Gebote, später Gesetze. Du sollst nicht töten, nicht über Rentner fahren, nicht stehlen, betrügen oder wider besseren Wissens die Welt zu Grunde richten.

Das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle kann man bei der Trikotagen-Wahl auf dem Golfplatz anwenden. Wenn es um das globale Überleben geht, bieten sich allerdings strengere Regeln an. Es sei denn, man hat sich und seinen Verstand aufgegeben.